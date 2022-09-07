Трассу М-5 между Челябинском и Екатеринбургом остановят на полчаса

07 сентября 2022 в 17:18 Размер текста - 17 +

Дорожники поставят пешеходный мост в районе села Кунашак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Временные ограничения движения транспорта вводятся 7 и 8 сентября на участке трассы М-5 «Урал», соединяющей Челябинск и Екатеринбург. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Возле села Кунашак в общей сложности на час будет ограничена скорость и на полчаса — введен запрет на движение транспорта. «Для установки надземного пешеходного перехода на дороге М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, на 66 км (в районе села Кунашак) вводится временное ограничение в виде снижения скорости 7 сентября с 22:00 до 23:30 и 8 сентября с 00:00 до 01:30. Также 7 сентября будет полностью остановлено движение с 23:30 до 00:00», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водителей просят учесть эту информацию, планируя поездки. Также 8 сентября, в 14:00, состоится церемония пуска в эксплуатацию 40-километрового участка федеральной трассы. После нескольких лет реконструкции дорога стала полностью четырехполосной.

Временные ограничения движения транспорта вводятся 7 и 8 сентября на участке трассы М-5 «Урал», соединяющей Челябинск и Екатеринбург. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“». Возле села Кунашак в общей сложности на час будет ограничена скорость и на полчаса — введен запрет на движение транспорта. «Для установки надземного пешеходного перехода на дороге М-5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, на 66 км (в районе села Кунашак) вводится временное ограничение в виде снижения скорости 7 сентября с 22:00 до 23:30 и 8 сентября с 00:00 до 01:30. Также 7 сентября будет полностью остановлено движение с 23:30 до 00:00», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Водителей просят учесть эту информацию, планируя поездки. Также 8 сентября, в 14:00, состоится церемония пуска в эксплуатацию 40-километрового участка федеральной трассы. После нескольких лет реконструкции дорога стала полностью четырехполосной.