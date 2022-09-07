Свердловская филармония поможет возрождению культуры в Донбассе

Свердловская филармония заявила о готовности помогать в восстановлении объектов культуры в Донбассе
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Репетиция пятого фестиваля «Денис Мацуев представляет» в Свердловской филармонии. Екатеринбург, филармония
Свердловская филармония пригласила коллег из Донецка, чтобы они смогли поработать на екатеринбургской сцене Фото:

Свердловская филармония совместно с региональным министерством культуры готова возродить объекты культуры и концертную жизнь в Донбассе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал первый заместитель директора по творческой деятельности Рустем Хасанов.

«Сейчас есть разговоры, что [Свердловская область] в Донбассе шефствует над Макеевкой. И, естественно, когда будут восстанавливаться музыкальные школы и другие объекты культуры, я думаю, что пригодятся возможности нашего виртуального концертного зала и филармонические уроки. Здесь мы работаем в сотрудничестве с министерством культуры Свердловской области, и такие мысли существуют, но пока на очень предварительном этапе», — пояснил Хасанов.

Также он рассказал, что ранее помощь была оказана и Донецкой филармонии, у которой сейчас концертная жизнь сведена к нулю из-за спецоперации на Украине. «Они предлагали, чтобы мы поставили в сезон некоторые их коллективы. Когда мы увидели, что [у них] есть музыканты струнной группы оркестра, а у нас есть оркестровая академия, мы решили объединиться», — рассказал представитель свердловской филармонии. За 16 дней пребывания донецких артистов в Екатеринбурге, гости успели посетить выставочные залы и театры города, побывали в доме-музее композитора Петра Чайковского в Алапаевске и этнографическом музее в Нижней Синячихе, а также дали три концерта для свердловчан.

В начале июня свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Макеевки Владислав Ключаров договорились, что Свердловская область поможет Макеевке в восстановлении инфраструктуры города. В первую очередь уральский регион спонсирует ремонт дорог и подготовку школ к новому учебному году. За содействие Макеевке губернатора Куйвашева благодарил глава ДНР Денис Пушилин.

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Свердловская филармония совместно с региональным министерством культуры готова возродить объекты культуры и концертную жизнь в Донбассе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал первый заместитель директора по творческой деятельности Рустем Хасанов. «Сейчас есть разговоры, что [Свердловская область] в Донбассе шефствует над Макеевкой. И, естественно, когда будут восстанавливаться музыкальные школы и другие объекты культуры, я думаю, что пригодятся возможности нашего виртуального концертного зала и филармонические уроки. Здесь мы работаем в сотрудничестве с министерством культуры Свердловской области, и такие мысли существуют, но пока на очень предварительном этапе», — пояснил Хасанов. Также он рассказал, что ранее помощь была оказана и Донецкой филармонии, у которой сейчас концертная жизнь сведена к нулю из-за спецоперации на Украине. «Они предлагали, чтобы мы поставили в сезон некоторые их коллективы. Когда мы увидели, что [у них] есть музыканты струнной группы оркестра, а у нас есть оркестровая академия, мы решили объединиться», — рассказал представитель свердловской филармонии. За 16 дней пребывания донецких артистов в Екатеринбурге, гости успели посетить выставочные залы и театры города, побывали в доме-музее композитора Петра Чайковского в Алапаевске и этнографическом музее в Нижней Синячихе, а также дали три концерта для свердловчан. В начале июня свердловский губернатор Евгений Куйвашев и глава Макеевки Владислав Ключаров договорились, что Свердловская область поможет Макеевке в восстановлении инфраструктуры города. В первую очередь уральский регион спонсирует ремонт дорог и подготовку школ к новому учебному году. За содействие Макеевке губернатора Куйвашева благодарил глава ДНР Денис Пушилин.
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