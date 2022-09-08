Свердловчане с болезнями костей остались без важных лекарств

Жители Свердловской области, у которых дефицит кальция, остались без лекарств

08 сентября 2022 в 19:04 Размер текста - 17 +

Свердловская область столкнулась с дефицитом препаратов для людей с диагнозом остеопороз Фото: Екатерина Сычкова В Свердловской области не хватает препаратов для людей с остеопорозом (заболевание связанно с потерей кальция в костях — прим.ред.). Речь идет о следующих лекарствах: «Бонвива» (Швейцария) и «Фороза» (Словения). Об этом рассказали читатели URA.RU. «У меня постменопаузный остеопороз. Мой врач мне прописал препарат „Бонвива“ с целью профилактики переломов. Я его пью больше года. Он мне идеально подходит. Сейчас его найти в аптеках становится сложнее. Я из-за этого переживаю, что в один день могу вообще остаться без лекарства», — говорит собеседник агентства. По словам другой горожанки, в маленьких городах Свердловской области препарат найти практически невозможно. «Мы живем в Качканаре. Мне врач выписал препарат „Фороза“, так как у меня остеопороз. В аптеках препарата нет. Приходится искать остатки в интернет-аптеках и заказывать. Если честно, то переживаю, что аналоги мне не подойдут», — посетовала горожанка. Остеопороз — это заболевание, связанное с потерей кальция в костях. Чаще всего оно появляется у женщин, что объясняется, прежде всего, наступлением менопаузы. В этот период наблюдается снижение содержания кальция и прочности костной ткани, в результате чего кости становятся более хрупкими и легко повреждаются. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Росздравнадзор по Свердловской области. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что в больницах Екатеринбурга родители не могут получить жизненно важное для детей лекарство — противосудорожный препарат «Зонегран». Его назначают при лечении эпилептических припадков. Препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств федерального бюджета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Свердловской области не хватает препаратов для людей с остеопорозом (заболевание связанно с потерей кальция в костях — прим.ред.). Речь идет о следующих лекарствах: «Бонвива» (Швейцария) и «Фороза» (Словения). Об этом рассказали читатели URA.RU. «У меня постменопаузный остеопороз. Мой врач мне прописал препарат „Бонвива“ с целью профилактики переломов. Я его пью больше года. Он мне идеально подходит. Сейчас его найти в аптеках становится сложнее. Я из-за этого переживаю, что в один день могу вообще остаться без лекарства», — говорит собеседник агентства. По словам другой горожанки, в маленьких городах Свердловской области препарат найти практически невозможно. «Мы живем в Качканаре. Мне врач выписал препарат „Фороза“, так как у меня остеопороз. В аптеках препарата нет. Приходится искать остатки в интернет-аптеках и заказывать. Если честно, то переживаю, что аналоги мне не подойдут», — посетовала горожанка. Остеопороз — это заболевание, связанное с потерей кальция в костях. Чаще всего оно появляется у женщин, что объясняется, прежде всего, наступлением менопаузы. В этот период наблюдается снижение содержания кальция и прочности костной ткани, в результате чего кости становятся более хрупкими и легко повреждаются. Редакция URA.RU обратилась за комментарием в Росздравнадзор по Свердловской области. В ведомство направлен официальный запрос. На момент публикации ответа не поступило. Ранее агентство писало, что в больницах Екатеринбурга родители не могут получить жизненно важное для детей лекарство — противосудорожный препарат «Зонегран». Его назначают при лечении эпилептических припадков. Препарат не входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, закупаемых за счет средств федерального бюджета.