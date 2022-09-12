Пушилин: союзные войска ДНР продвигаются на угледарском направлении

По словам Пушилина, на угледарском направлении «есть определенные успехи» Фото: Таисия Воронцова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Союзные войска Донецкой Народной Республики продвигаются на угледарском направлении. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

«Что касается угледарского направления, наши ребята там стойкие и продолжают идти вперед, не так быстро как хотелось бы нам всем, но тем не менее есть определенные успехи», — сообщил Пушилин в видеообращении в своем telegram-канале. Пушилин также добавил, что солдаты вооруженных сил Украины пытались перебрасывать дополнительную технику в район Красноармейка, однако союзные силы эту ситуацию «подпортили». «Подпортили и железнодорожные пути», — отметил глава ДНР.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. По словам главы государства, главными ее целями являются защита территорий и жителей Донбасса, а также денацификация и демилитаризация Украины.