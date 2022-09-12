Беременная челябинка с COVID-19 не смогла вызвать врача на дом

13 сентября 2022 в 18:30 Размер текста - 17 +

Медики ехали к беременной женщине целый день Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Челябинска, находясь на 20-й неделе беременности, почувствовала недомогание. У женщины поднялась температура выше 38 градусов. Однако из поликлиники, к которой она прикреплена, никто не хотел приходить. По словам мужа заболевшей, врача пришлось ждать целый день. «Мы живем в Центральном районе, приписаны к поликлинике ГКБ №2. На сайте указаны телефоны для вызова врача на дом. Но там просто играет музыка и тишина», — рассказал муж заболевшей изданию «74.ру». Мужчина отметил, что после их утреннего звонка он сам сходил в поликлинику. Но там лишь посоветовали звонить по известному номеру. С третьего раза семье удалось дозвониться до call-центра и вызвать врача на дом. По словам самой заболевшей, пришедший в конце дня врач взял у нее анализ на коронавирус, который оказался положительным. К тому моменту муж также слег с температурой. Как уверяет женщина, медики напрямую ответили ей, что приехали только из-за ее положения. В минздраве региона URA.RU ответили, что вызвать врача можно по единому короткому номеру call-центра 122. Там оператор отвечает быстрее и передает полученную информацию в медучреждение, к которому приписан пациент.

Жительница Челябинска, находясь на 20-й неделе беременности, почувствовала недомогание. У женщины поднялась температура выше 38 градусов. Однако из поликлиники, к которой она прикреплена, никто не хотел приходить. По словам мужа заболевшей, врача пришлось ждать целый день. «Мы живем в Центральном районе, приписаны к поликлинике ГКБ №2. На сайте указаны телефоны для вызова врача на дом. Но там просто играет музыка и тишина», — рассказал муж заболевшей изданию «74.ру». Мужчина отметил, что после их утреннего звонка он сам сходил в поликлинику. Но там лишь посоветовали звонить по известному номеру. С третьего раза семье удалось дозвониться до call-центра и вызвать врача на дом. По словам самой заболевшей, пришедший в конце дня врач взял у нее анализ на коронавирус, который оказался положительным. К тому моменту муж также слег с температурой. Как уверяет женщина, медики напрямую ответили ей, что приехали только из-за ее положения. В минздраве региона URA.RU ответили, что вызвать врача можно по единому короткому номеру call-центра 122. Там оператор отвечает быстрее и передает полученную информацию в медучреждение, к которому приписан пациент.