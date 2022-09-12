12 сентября 2022

Беременная челябинка с COVID-19 не смогла вызвать врача на дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины скорой помощи. Курган, скорая помощь, фельдшер, машина скорой помощи, вызов врача, ковид 19
Медики ехали к беременной женщине целый день Фото:

Жительница Челябинска, находясь на 20-й неделе беременности, почувствовала недомогание. У женщины поднялась температура выше 38 градусов. Однако из поликлиники, к которой она прикреплена, никто не хотел приходить. По словам мужа заболевшей, врача пришлось ждать целый день.

«Мы живем в Центральном районе, приписаны к поликлинике ГКБ №2. На сайте указаны телефоны для вызова врача на дом. Но там просто играет музыка и тишина», — рассказал муж заболевшей изданию «74.ру».

Мужчина отметил, что после их утреннего звонка он сам сходил в поликлинику. Но там лишь посоветовали звонить по известному номеру. С третьего раза семье удалось дозвониться до call-центра и вызвать врача на дом.

По словам самой заболевшей, пришедший в конце дня врач взял у нее анализ на коронавирус, который оказался положительным. К тому моменту муж также слег с температурой. Как уверяет женщина, медики напрямую ответили ей, что приехали только из-за ее положения.

В минздраве региона URA.RU ответили, что вызвать врача можно по единому короткому номеру call-центра 122. Там оператор отвечает быстрее и передает полученную информацию в медучреждение, к которому приписан пациент.

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Жительница Челябинска, находясь на 20-й неделе беременности, почувствовала недомогание. У женщины поднялась температура выше 38 градусов. Однако из поликлиники, к которой она прикреплена, никто не хотел приходить. По словам мужа заболевшей, врача пришлось ждать целый день. «Мы живем в Центральном районе, приписаны к поликлинике ГКБ №2. На сайте указаны телефоны для вызова врача на дом. Но там просто играет музыка и тишина», — рассказал муж заболевшей изданию «74.ру». Мужчина отметил, что после их утреннего звонка он сам сходил в поликлинику. Но там лишь посоветовали звонить по известному номеру. С третьего раза семье удалось дозвониться до call-центра и вызвать врача на дом. По словам самой заболевшей, пришедший в конце дня врач взял у нее анализ на коронавирус, который оказался положительным. К тому моменту муж также слег с температурой. Как уверяет женщина, медики напрямую ответили ей, что приехали только из-за ее положения. В минздраве региона URA.RU ответили, что вызвать врача можно по единому короткому номеру call-центра 122. Там оператор отвечает быстрее и передает полученную информацию в медучреждение, к которому приписан пациент.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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