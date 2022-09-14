Лукашенко решил позаботиться о замерзающих европейцах. Видео

Лукашенко решил наколоть дрова для Европы

14 сентября 2022 в 16:04 Размер текста - 17 +

Лукашенко решил помочь Европе дровами Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA новость из сюжета Газовый кризис в Европе Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил помочь Европе дровами на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил сам президент Белоруссии. «Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — цитирует Лукашенко telegram-канал «Пул Первого». Президент отметил, что Европе сейчас не особо важно какие это будут дрова, елки это будут или береза, главное чтобы было тепло. Ранее в МИД Венгрии заявили, что ЕС не выдержит осенних холодов и пересмотрит санкции против РФ. Цены на газ в Европе превысили 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Некоторые страны Евросоюза выступают против энергетических ограничений, которые могут ударить уже по их национальным экономикам, уточняют «Дни.ру».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко решил помочь Европе дровами на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщил сам президент Белоруссии. «Не дадим, Семеныч, Европе замерзнуть, поможем нашим братьям, может, и они когда-то нам помогут», — цитирует Лукашенко telegram-канал «Пул Первого». Президент отметил, что Европе сейчас не особо важно какие это будут дрова, елки это будут или береза, главное чтобы было тепло. Ранее в МИД Венгрии заявили, что ЕС не выдержит осенних холодов и пересмотрит санкции против РФ. Цены на газ в Европе превысили 3,5 тысячи долларов за тысячу кубометров. Некоторые страны Евросоюза выступают против энергетических ограничений, которые могут ударить уже по их национальным экономикам, уточняют «Дни.ру».