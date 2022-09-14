Пермский театр оперы и балета задолжал сотни тысяч своему музыканту

Пермский театр оперы и балета задолжал сотни тысяч музыканту Дульскому

15 сентября 2022 в 15:16 Размер текста - 17 +

Музыканту не выплачивали надбавку несколько месяцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Музыканту из оркестра Пермского театра оперы и балета не выплачивали часть зарплаты. За несколько месяцев работодатель накопил долгов по оплате труда на более чем 270 тысяч рублей. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Исковые требования Дульского Н. В. к государственному краевому бюджетному учреждению культуры „Пермский государственный ордена Трудового красного Знамени академический театр оперы и балета П.И.Чайковского“ о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации морального вреда — удовлетворить. Взыскать в пользу Дульского Н. В. задолженность по заработной плате в размере 275000 рублей», — говорится в решении. Также в пользу музыканта суд взыскал моральную компенсацию в размере 10 тыс. рублей и компенсацию за задержку зарплаты — более 54 тыс. рублей. Помимо оклада истцу по договору также полагалась ежемесячная премия за интенсивность труда и высокие показатели. Работодатель в течение четырех месяцев не выплачивал сотруднику надбавку, мотивируя это тем, что музыкант якобы снизил свой художественный уровень и стал играть хуже. Однако свидетели в суде заявили, что не заметили снижения профессионализма у своего коллеги, а руководитель снижал зарплату на свое усмотрения, при этом никак не объясняя это. Работодатель не смог предоставить доказательства снижения качества работы истца. В связи с этим суд встал на сторону пермского музыканта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Музыканту из оркестра Пермского театра оперы и балета не выплачивали часть зарплаты. За несколько месяцев работодатель накопил долгов по оплате труда на более чем 270 тысяч рублей. Об этом сообщается в решении на сайте Свердловского районного суда Перми. «Исковые требования Дульского Н. В. к государственному краевому бюджетному учреждению культуры „Пермский государственный ордена Трудового красного Знамени академический театр оперы и балета П.И.Чайковского“ о взыскании задолженности по заработной плате, компенсации морального вреда — удовлетворить. Взыскать в пользу Дульского Н. В. задолженность по заработной плате в размере 275000 рублей», — говорится в решении. Также в пользу музыканта суд взыскал моральную компенсацию в размере 10 тыс. рублей и компенсацию за задержку зарплаты — более 54 тыс. рублей. Помимо оклада истцу по договору также полагалась ежемесячная премия за интенсивность труда и высокие показатели. Работодатель в течение четырех месяцев не выплачивал сотруднику надбавку, мотивируя это тем, что музыкант якобы снизил свой художественный уровень и стал играть хуже. Однако свидетели в суде заявили, что не заметили снижения профессионализма у своего коллеги, а руководитель снижал зарплату на свое усмотрения, при этом никак не объясняя это. Работодатель не смог предоставить доказательства снижения качества работы истца. В связи с этим суд встал на сторону пермского музыканта.