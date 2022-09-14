Бывший курганский вице-губернатор завел telegram-канал

Бывший курганский вице-губернатор Владислав Кузнецов завел telegram-канал

15 сентября 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Первый пост в telegram-канале Владислава Кузнецова был опубликован 15 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателя правительства Луганской Народной Республики, завел telegram-канал. Первое сообщение в официальном канале было опубликовано 15 сентября. «Последнюю неделю Луганск ощущал серьезный дефицит топлива. Как следствие, на заправках были введены ограничения. Сложившаяся ситуация привела к резкому повышения спроса со стороны населения и быстрому сокращению уже существующих резервов ГСМ», — указано в первом посте Кузнецова. Ниже он отметил, что проблему удалось решить с помощью Минтопэнерго и коллег из России. Сегодня, по его словам, в ЛНР нет проблем с топливом. Канал Кузнецова был создан 14 сентября. На момент написания новости на него было подписано 227 пользователей. При этом единственный пост набрал почти 34 тыс. просмотров. Этим постом, в том числе, на своем канале поделились представители администрации Луганска. В правительстве Курганской области Кузнецов работал с 2019 года, а в 2021 году уволился по собственному желанию. В июне 2022 года его назначили на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.

Бывший вице-губернатор Курганской области Владислав Кузнецов, который сейчас является первым заместителем председателя правительства Луганской Народной Республики, завел telegram-канал. Первое сообщение в официальном канале было опубликовано 15 сентября. «Последнюю неделю Луганск ощущал серьезный дефицит топлива. Как следствие, на заправках были введены ограничения. Сложившаяся ситуация привела к резкому повышения спроса со стороны населения и быстрому сокращению уже существующих резервов ГСМ», — указано в первом посте Кузнецова. Ниже он отметил, что проблему удалось решить с помощью Минтопэнерго и коллег из России. Сегодня, по его словам, в ЛНР нет проблем с топливом. Канал Кузнецова был создан 14 сентября. На момент написания новости на него было подписано 227 пользователей. При этом единственный пост набрал почти 34 тыс. просмотров. Этим постом, в том числе, на своем канале поделились представители администрации Луганска. В правительстве Курганской области Кузнецов работал с 2019 года, а в 2021 году уволился по собственному желанию. В июне 2022 года его назначили на пост первого заместителя председателя правительства ЛНР.