В США раскрыли цель новых санкций против России

В США подчеркнули важность введения санкций против военно-космических предприятий России. Об этом говорится в заявлении, распространенном 15 сентября Госдепартаментом.
«Госдепартамент принимает новые меры для изоляции передовых технологических производств в РФ, чтобы ограничить возможности ключевых российских структур по развитию оборонной промышленности страны», — написано в документе. Известно, что власти Вашингтона ввели санкции в отношении «трех ведущих российских военно-космических предприятий, которые играют ключевую роль в укреплении российского оборонного потенциала». В данный список включены холдинг «Российские космические системы», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» и Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина и других структур, передает ТАСС.
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В США подчеркнули важность введения санкций против военно-космических предприятий России. Об этом говорится в заявлении, распространенном 15 сентября Госдепартаментом. «Госдепартамент принимает новые меры для изоляции передовых технологических производств в РФ, чтобы ограничить возможности ключевых российских структур по развитию оборонной промышленности страны», — написано в документе. Известно, что власти Вашингтона ввели санкции в отношении «трех ведущих российских военно-космических предприятий, которые играют ключевую роль в укреплении российского оборонного потенциала». В данный список включены холдинг «Российские космические системы», АО «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» и Научно-производственное объединение имени С. А. Лавочкина и других структур, передает ТАСС. По мнению обозревателя газеты Global Times Вана Вэна, санкции не убьют, а сформируют новую Россию. В японском издании Yahoo News Japan отметили, что российские доходы растут, несмотря на введение Западом антироссийских санкций.