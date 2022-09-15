Стала известна дата проведения пермского мини-фестиваля Курентзиса

Пермский фестиваль «Дягилев+» пройдет в конце декабря

16 сентября 2022 в 15:01 Размер текста - 17 +

Фестиваль пройдет с 24 по 27 декабря Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Стали известны даты проведения мини-фестиваля «Дягилев+» (16+) в Перми в 2022 году. Он пройдет с 24 по 27 декабря. «Концерты пройдут на территории Завода Шпагина. Бывшие цеха „Литера А“ и „Литера Д“», — сообщил «Новый компаньон». Издание приводит слова директора Дягилевского фонда Дианы Колмогоровой, согласно которым строительные работы на новом здании художественной галереи не помешают проведению фестиваля. Путь к цеху «Литера А» освободят от строительной техники. «Дягилев +» (16+) — это рождественский мини-фестиваль, который проводят Теодор Курентзис и MusicAeterna. Пермяки смогут посетить симфонические и камерные концерты, музыкальные перформансы и мастер-классы. Ранее URA.RU публиковало фотографии лучших моментов большого Дягилевского фестиваля. На них есть и Теодор Курентзис.

Стали известны даты проведения мини-фестиваля «Дягилев+» (16+) в Перми в 2022 году. Он пройдет с 24 по 27 декабря. «Концерты пройдут на территории Завода Шпагина. Бывшие цеха „Литера А“ и „Литера Д“», — сообщил «Новый компаньон». Издание приводит слова директора Дягилевского фонда Дианы Колмогоровой, согласно которым строительные работы на новом здании художественной галереи не помешают проведению фестиваля. Путь к цеху «Литера А» освободят от строительной техники. «Дягилев +» (16+) — это рождественский мини-фестиваль, который проводят Теодор Курентзис и MusicAeterna. Пермяки смогут посетить симфонические и камерные концерты, музыкальные перформансы и мастер-классы. Ранее URA.RU публиковало фотографии лучших моментов большого Дягилевского фестиваля. На них есть и Теодор Курентзис.