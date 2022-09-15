15 сентября 2022

Стала известна дата проведения пермского мини-фестиваля Курентзиса

Пермский фестиваль «Дягилев+» пройдет в конце декабря
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Теодор Курентзис представляет нового директора оперного театра. Пермь, курентзис теодор
Фестиваль пройдет с 24 по 27 декабря Фото:

Стали известны даты проведения мини-фестиваля «Дягилев+» (16+) в Перми в 2022 году. Он пройдет с 24 по 27 декабря.

«Концерты пройдут на территории Завода Шпагина. Бывшие цеха „Литера А“ и „Литера Д“», — сообщил «Новый компаньон».

Издание приводит слова директора Дягилевского фонда Дианы Колмогоровой, согласно которым строительные работы на новом здании художественной галереи не помешают проведению фестиваля. Путь к цеху «Литера А» освободят от строительной техники. «Дягилев +» (16+) — это рождественский мини-фестиваль, который проводят Теодор Курентзис и MusicAeterna. Пермяки смогут посетить симфонические и камерные концерты, музыкальные перформансы и мастер-классы.

Ранее URA.RU публиковало фотографии лучших моментов большого Дягилевского фестиваля. На них есть и Теодор Курентзис.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Стали известны даты проведения мини-фестиваля «Дягилев+» (16+) в Перми в 2022 году. Он пройдет с 24 по 27 декабря. «Концерты пройдут на территории Завода Шпагина. Бывшие цеха „Литера А“ и „Литера Д“», — сообщил «Новый компаньон». Издание приводит слова директора Дягилевского фонда Дианы Колмогоровой, согласно которым строительные работы на новом здании художественной галереи не помешают проведению фестиваля. Путь к цеху «Литера А» освободят от строительной техники. «Дягилев +» (16+) — это рождественский мини-фестиваль, который проводят Теодор Курентзис и MusicAeterna. Пермяки смогут посетить симфонические и камерные концерты, музыкальные перформансы и мастер-классы. Ранее URA.RU публиковало фотографии лучших моментов большого Дягилевского фестиваля. На них есть и Теодор Курентзис.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...