Стала известна дата проведения пермского мини-фестиваля Курентзиса

Стали известны даты проведения мини-фестиваля «Дягилев+» (16+) в Перми в 2022 году. Он пройдет с 24 по 27 декабря.
«Концерты пройдут на территории Завода Шпагина. Бывшие цеха „Литера А“ и „Литера Д“», — сообщил «Новый компаньон».
Издание приводит слова директора Дягилевского фонда Дианы Колмогоровой, согласно которым строительные работы на новом здании художественной галереи не помешают проведению фестиваля. Путь к цеху «Литера А» освободят от строительной техники. «Дягилев +» (16+) — это рождественский мини-фестиваль, который проводят Теодор Курентзис и MusicAeterna. Пермяки смогут посетить симфонические и камерные концерты, музыкальные перформансы и мастер-классы.
Ранее URA.RU публиковало фотографии лучших моментов большого Дягилевского фестиваля. На них есть и Теодор Курентзис.
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