Челябинск вошел в топ городов-миллионников с ростом цен на землю

Средняя цена участков под ИЖС в городе составляет 261 тысячу 800 рублей за сотку Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Челябинск вошел в топ крупных городов РФ с наибольшим ростом цен на землю. С начала года цена участков под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) в городе выросла на 14% и составила почти 262 тысячи рублей за сотку.

«С начала 2022 года средняя стоимость сотки земли под индивидуальное жилищное строительство в Челябинске выросла на 14%, что составило 261,8 тыс. руб. за сотку. Челябинск в рейтинге роста цен на участки замыкает пятерку лидеров среди мегаполисов», — сообщает сообщает портал «РБК-Недвижимость» со ссылкой на ЦИАН.

В среднем в России с начала 2022 года стоимость сотки земли среди городов-миллионников выросла на 10%, достигнув к середине сентября почти 193 тысяч рублей за сотку. В тройку лидеров лидеров по росту цен на участки вошли Новосибирск (+43%), Екатеринбург (32%) и Уфа (24%).

В сентябре по сравнению с маем 2022 года в Челябинске спрос на земельные участки под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) снизился на 50%. Причины снижения объяснили сезонностью.