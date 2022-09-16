Ночью, 17 сентября, в Юго-Западном районе в Екатеринбурге загорелся частный дом на улице Гризодубовой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала очевидица.
«Пожар в Юго-Западном, горит дом в частном секторе. Это возле новостроек на Московской», — пояснила женщина.
Она добавила, что на место прибыли пожарные. По ее словам, они не могут подъехать ближе к месту возгорания. О пострадавших пока неизвестно.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС России по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.
Обновлено 17 сентября в 04:36 (02:36 МСК):
Пресс-служба МЧС России по Свердловской области ответила на запрос журналиста. «В 02:51 (местное время — прим. URA.RU) поступило сообщение о пожаре на улице Гризодубовой. Пожар охватил частный дом на площади 150 квадратных метров. В 03:56 пожарные локализовали огонь, а в 04:10 ликвидировали открытое горение. На месте пожара работали 18 человек личного состава и пять единиц пожарной техники. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.
Ранее агентство писало о пожаре в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге, где загорелись два дома. Пожарные занимались тушением около часа.
На улице Гризодубовой загорелся частный дом
Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
Пожар охватил 150 квадратных метров
Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
В 04:10 пожарные ликвидировали открытое горение
Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
В результате пожара никто не пострадал
Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области
Ночью, 17 сентября, в Юго-Западном районе в Екатеринбурге загорелся частный дом на улице Гризодубовой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала очевидица. «Пожар в Юго-Западном, горит дом в частном секторе. Это возле новостроек на Московской», — пояснила женщина. Она добавила, что на место прибыли пожарные. По ее словам, они не могут подъехать ближе к месту возгорания. О пострадавших пока неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС России по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено 17 сентября в 04:36 (02:36 МСК): Пресс-служба МЧС России по Свердловской области ответила на запрос журналиста. «В 02:51 (местное время — прим. URA.RU) поступило сообщение о пожаре на улице Гризодубовой. Пожар охватил частный дом на площади 150 квадратных метров. В 03:56 пожарные локализовали огонь, а в 04:10 ликвидировали открытое горение. На месте пожара работали 18 человек личного состава и пять единиц пожарной техники. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве. Ранее агентство писало о пожаре в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге, где загорелись два дома. Пожарные занимались тушением около часа.