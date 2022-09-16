16 сентября 2022

В Екатеринбурге вспыхнул частный дом в Юго-Западном районе. Фото, видео

В садовом товариществе Екатеринбурга загорелся частный дом
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в деревянном доме по улице 8 марта. Екатеринбург, деревянный дом, пожар, огонь, горящий дом
Пожар охватил частный дом на площади 150 квадратных метров (архивное фото) Фото:

Ночью, 17 сентября, в Юго-Западном районе в Екатеринбурге загорелся частный дом на улице Гризодубовой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала очевидица.

«Пожар в Юго-Западном, горит дом в частном секторе. Это возле новостроек на Московской», — пояснила женщина.

Она добавила, что на место прибыли пожарные. По ее словам, они не могут подъехать ближе к месту возгорания. О пострадавших пока неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС России по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.

Обновлено 17 сентября в 04:36 (02:36 МСК):

Пресс-служба МЧС России по Свердловской области ответила на запрос журналиста. «В 02:51 (местное время — прим. URA.RU) поступило сообщение о пожаре на улице Гризодубовой. Пожар охватил частный дом на площади 150 квадратных метров. В 03:56 пожарные локализовали огонь, а в 04:10 ликвидировали открытое горение. На месте пожара работали 18 человек личного состава и пять единиц пожарной техники. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Ранее агентство писало о пожаре в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге, где загорелись два дома. Пожарные занимались тушением около часа.

На улице Гризодубовой загорелся частный дом
Фото:
Пожар охватил 150 квадратных метров
Фото:
В 04:10 пожарные ликвидировали открытое горение
Фото:
В результате пожара никто не пострадал
Фото:

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Ночью, 17 сентября, в Юго-Западном районе в Екатеринбурге загорелся частный дом на улице Гризодубовой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала очевидица. «Пожар в Юго-Западном, горит дом в частном секторе. Это возле новостроек на Московской», — пояснила женщина. Она добавила, что на место прибыли пожарные. По ее словам, они не могут подъехать ближе к месту возгорания. О пострадавших пока неизвестно. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС России по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил. Обновлено 17 сентября в 04:36 (02:36 МСК): Пресс-служба МЧС России по Свердловской области ответила на запрос журналиста. «В 02:51 (местное время — прим. URA.RU) поступило сообщение о пожаре на улице Гризодубовой. Пожар охватил частный дом на площади 150 квадратных метров. В 03:56 пожарные локализовали огонь, а в 04:10 ликвидировали открытое горение. На месте пожара работали 18 человек личного состава и пять единиц пожарной техники. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве. Ранее агентство писало о пожаре в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге, где загорелись два дома. Пожарные занимались тушением около часа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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