В садовом товариществе Екатеринбурга загорелся частный дом

Пожар охватил частный дом на площади 150 квадратных метров (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ночью, 17 сентября, в Юго-Западном районе в Екатеринбурге загорелся частный дом на улице Гризодубовой. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала очевидица.

«Пожар в Юго-Западном, горит дом в частном секторе. Это возле новостроек на Московской», — пояснила женщина.

Она добавила, что на место прибыли пожарные. По ее словам, они не могут подъехать ближе к месту возгорания. О пострадавших пока неизвестно.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу МЧС России по Свердловской области за комментарием. На момент публикации новости ответ не поступил.

Обновлено 17 сентября в 04:36 (02:36 МСК):

Пресс-служба МЧС России по Свердловской области ответила на запрос журналиста. «В 02:51 (местное время — прим. URA.RU) поступило сообщение о пожаре на улице Гризодубовой. Пожар охватил частный дом на площади 150 квадратных метров. В 03:56 пожарные локализовали огонь, а в 04:10 ликвидировали открытое горение. На месте пожара работали 18 человек личного состава и пять единиц пожарной техники. Пострадавших нет», — пояснили в ведомстве.

Ранее агентство писало о пожаре в микрорайоне Широкая речка в Екатеринбурге, где загорелись два дома. Пожарные занимались тушением около часа.

На улице Гризодубовой загорелся частный дом Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

Пожар охватил 150 квадратных метров Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области

В 04:10 пожарные ликвидировали открытое горение Фото: пресс-служба МЧС России по Свердловской области