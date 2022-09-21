Депутаты Госдумы просят ООН признать Украину угрозой миру

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Празднование дня воздушно десантных войск. Тюмень, вдв, российский флаг, триколор, флаг россии, флаг вдв, десантики
Российские войска защищают Донбасс и Русский мир Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдума РФ на заседании приняла обращение палаты к парламентам зарубежных стран, а также к Генассамблее ООН. Депутаты хотят признать Украину угрозой миру и стабильности в Европе. Решение было принято на заседании Госдумы.

«Эти безответственные действия не оставляют населению ряда регионов Украины другой возможности кроме обращения к России с просьбой о защите и помощи. Депутаты Госдумы призывают осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному военному противостоянию, ставящему под угрозу мир и безопасность народов Европы», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, информация приводится на официальном сайте ГД.

Отмечается также, что российские войска защищают Донбасс и Русский мир. Если Запад не прекратит поставлять Украине оружие и наемников, «завтра у этих стран начнутся проблемы».

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены часть ДНР и вся территория ЛНР.

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Госдума РФ на заседании приняла обращение палаты к парламентам зарубежных стран, а также к Генассамблее ООН. Депутаты хотят признать Украину угрозой миру и стабильности в Европе. Решение было принято на заседании Госдумы. «Эти безответственные действия не оставляют населению ряда регионов Украины другой возможности кроме обращения к России с просьбой о защите и помощи. Депутаты Госдумы призывают осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному военному противостоянию, ставящему под угрозу мир и безопасность народов Европы», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, информация приводится на официальном сайте ГД. Отмечается также, что российские войска защищают Донбасс и Русский мир. Если Запад не прекратит поставлять Украине оружие и наемников, «завтра у этих стран начнутся проблемы». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены часть ДНР и вся территория ЛНР.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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