Депутаты Госдумы просят ООН признать Украину угрозой миру

21 сентября 2022 в 16:46 Размер текста - 17 +

Российские войска защищают Донбасс и Русский мир Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Госдума РФ на заседании приняла обращение палаты к парламентам зарубежных стран, а также к Генассамблее ООН. Депутаты хотят признать Украину угрозой миру и стабильности в Европе. Решение было принято на заседании Госдумы. «Эти безответственные действия не оставляют населению ряда регионов Украины другой возможности кроме обращения к России с просьбой о защите и помощи. Депутаты Госдумы призывают осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному военному противостоянию, ставящему под угрозу мир и безопасность народов Европы», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, информация приводится на официальном сайте ГД. Отмечается также, что российские войска защищают Донбасс и Русский мир. Если Запад не прекратит поставлять Украине оружие и наемников, «завтра у этих стран начнутся проблемы». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены часть ДНР и вся территория ЛНР.

Госдума РФ на заседании приняла обращение палаты к парламентам зарубежных стран, а также к Генассамблее ООН. Депутаты хотят признать Украину угрозой миру и стабильности в Европе. Решение было принято на заседании Госдумы. «Эти безответственные действия не оставляют населению ряда регионов Украины другой возможности кроме обращения к России с просьбой о защите и помощи. Депутаты Госдумы призывают осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному военному противостоянию, ставящему под угрозу мир и безопасность народов Европы», — отметил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, информация приводится на официальном сайте ГД. Отмечается также, что российские войска защищают Донбасс и Русский мир. Если Запад не прекратит поставлять Украине оружие и наемников, «завтра у этих стран начнутся проблемы». Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Под полным контролем российских войск находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, освобождены часть ДНР и вся территория ЛНР.