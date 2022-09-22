Власти свердловского города объяснили жителям, почему они дышат гарью

Жители Заречного дышат гарью из-за тлеющего торфа, находящегося за пределами города

(архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Администрация городского округа Заречный (город в Свердловской области) пояснила, почему в городе пахнет гарью. Источником запаха является тление торфа, которое происходит далеко от границ округа, сообщила пресс-служба мэрии в telegram-канале.

«В Заречном пахнет гарью из-за тления торфа. Это происходит на значительном удалении от границ городского округа», — говорится в сообщении.

Ранее, по словам властей, жителей от едкого запаха оберегал ветер, который уносил дымы. «Но теперь ветер стих и не имеет определенного направления. Турбулентный обмен воздушных потоков создает повышение концентрации золей дыма в приземных слоях атмосферы», — пишет пресс-служба.

В пресс-службе добавили, что горение торфа не несет угрозы для Заречного и его жителей. «Тление не выходит за пределы минерализованной полосы», — уточнили в пресс-службе. Больше всего жители сталкиваются с запахом гари в ночное и предутреннее время суток, когда в воздухе присутствуют взвеси тумана. Власти резюмировали сообщение, заявив, что горящие участки находятся под постоянным наблюдением силами пожарно-спасательной части №99 и ГКУ СО «Свердловское лесничество».

Ранее URA.RU писало, что утром 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на едкий запах гари. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объяснил, что причиной стал пожар в районе деревни Большое Седельниково. Позже власти города рассказали, что спасатели используют бульдозеры, чтобы потушить пожар на 40 гектарах, который стал причиной появления едкого смога.