Свердловский депутат Госдумы собрался на фронт

Сергей Бидонько — первый свердловский депутат Госдумы, сделавший подобное заявление Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько готов отказаться от брони и поступить в распоряжение российской армии в рамках частичной мобилизации. Об этом политик заявил в разговоре с URA.RU.

«Я для себя решил, что, если необходимо, я готов [ехать на фронт]. <…> Повестка никому [из депутатов] не придет, поскольку есть бронь. Но это не говорит о том, что люди по собственному желанию не могут принять участие [в спецоперации]. У меня такое желание есть. И я его озвучил. Дальше уже решение за руководством», — сказал Бидонько.

Он стал первым свердловским парламентарием, высказавшимся в таком духе. Дозвониться до других депутатов-мужчин от Среднего Урала к моменту публикации URA.RU не удалось.

Как писало URA.RU, ранее сразу несколько депутатов ГД из разных российских регионов письмами уведомили руководство Госдумы и «Единой России» о намерении отправиться в Донбасс. По словам Сергея Бидонько, он это сделал в устной форме. К кому именно он обращался, депутат не раскрыл. Армейского опыта у Бидонько нет.

21 сентября президент РФ Владимир Путин сообщил о подписании указа о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов. В первую очередь решено призывать на службу граждан в возрасте до 45 лет, имеющих определенные военные звания и специальности.