Генерал-полковник Мизинцев назначен на пост замглавы Минобороны

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Репетиция парада к 9 Мая. Тюмень, генеральская фуражка
До этого Мизинцев являлся начальником Национального центра управления обороной РФ Фото:

Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал новым заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

«На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что до этого пост занимал генерал армии Дмитрий Булгаков. Однако он освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. На какую именно, пока неизвестно.

До этого Мизинцев являлся начальником Национального центра управления обороной РФ. Он занимал пост с декабря 2014 года.

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Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал новым заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ. «На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что до этого пост занимал генерал армии Дмитрий Булгаков. Однако он освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. На какую именно, пока неизвестно. До этого Мизинцев являлся начальником Национального центра управления обороной РФ. Он занимал пост с декабря 2014 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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