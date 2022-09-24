Генерал-полковник Мизинцев назначен на пост замглавы Минобороны

24 сентября 2022 в 14:55 Размер текста - 17 +

До этого Мизинцев являлся начальником Национального центра управления обороной РФ Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал новым заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ. «На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что до этого пост занимал генерал армии Дмитрий Булгаков. Однако он освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. На какую именно, пока неизвестно. До этого Мизинцев являлся начальником Национального центра управления обороной РФ. Он занимал пост с декабря 2014 года.

Генерал-полковник Михаил Мизинцев стал новым заместителем министра обороны России по материально-техническому обеспечению. Об этом говорится в заявлении Минобороны РФ. «На должность заместителя министра обороны Российской Федерации, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ, назначен генерал-полковник Михаил Мизинцев», — говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что до этого пост занимал генерал армии Дмитрий Булгаков. Однако он освобожден от должности в связи с переходом на другую работу. На какую именно, пока неизвестно. До этого Мизинцев являлся начальником Национального центра управления обороной РФ. Он занимал пост с декабря 2014 года.