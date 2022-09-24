Жительница Запорожья поддержала референдум и рассказала о переезде в Челябинск из-за угроз

25 сентября 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Жительница Запорожья живет в Челябинске с 2015 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России Жительница Запорожья поддержала референдумы по вхождению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ и рассказала URA.RU, что решилась на переезд в Челябинск в 2015 году, через год после начала трагических событий на Донбассе. По ее словам, было невыносимо каждый день чувствовать угрозу. «В Челябинске у нас жили тогда мои папа и мама. Нас встретили, предоставили гражданство, дали возможность устроиться на работу. Мы купили здесь квартиру. Сейчас все прекрасно», — рассказала жительница Запорожья. В Челябинске живут порядка 500 беженцев из освобожденных территорий. В регионе с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие этому процессу в рамках своих полномочий.

Жительница Запорожья поддержала референдумы по вхождению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ и рассказала URA.RU, что решилась на переезд в Челябинск в 2015 году, через год после начала трагических событий на Донбассе. По ее словам, было невыносимо каждый день чувствовать угрозу. «В Челябинске у нас жили тогда мои папа и мама. Нас встретили, предоставили гражданство, дали возможность устроиться на работу. Мы купили здесь квартиру. Сейчас все прекрасно», — рассказала жительница Запорожья. В Челябинске живут порядка 500 беженцев из освобожденных территорий. В регионе с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие этому процессу в рамках своих полномочий.