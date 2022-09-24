24 сентября 2022
23 сентября 2022

Жительница Запорожья поддержала референдум и рассказала о переезде в Челябинск из-за угроз

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Выборы-2021: 17 сентября. Екатеринбург , флаг россии, голосование, урна для голосования, выборы в россии
Жительница Запорожья живет в Челябинске с 2015 года Фото:
новость из сюжета
Референдум о вхождении освобожденных территорий в состав России

Жительница Запорожья поддержала референдумы по вхождению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ и рассказала URA.RU, что решилась на переезд в Челябинск в 2015 году, через год после начала трагических событий на Донбассе. По ее словам, было невыносимо каждый день чувствовать угрозу.

«В Челябинске у нас жили тогда мои папа и мама. Нас встретили, предоставили гражданство, дали возможность устроиться на работу. Мы купили здесь квартиру. Сейчас все прекрасно», — рассказала жительница Запорожья.

В Челябинске живут порядка 500 беженцев из освобожденных территорий. В регионе с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие этому процессу в рамках своих полномочий.

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Жительница Запорожья поддержала референдумы по вхождению ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ и рассказала URA.RU, что решилась на переезд в Челябинск в 2015 году, через год после начала трагических событий на Донбассе. По ее словам, было невыносимо каждый день чувствовать угрозу. «В Челябинске у нас жили тогда мои папа и мама. Нас встретили, предоставили гражданство, дали возможность устроиться на работу. Мы купили здесь квартиру. Сейчас все прекрасно», — рассказала жительница Запорожья. В Челябинске живут порядка 500 беженцев из освобожденных территорий. В регионе с 23 по 27 сентября проходят референдумы по вопросу присоединения к РФ ЛДНР, Херсонской и Запорожской областей. Избирательная комиссия Челябинской области оказывает содействие этому процессу в рамках своих полномочий.
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