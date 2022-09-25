Свердловские силовики остались без повышений после массового увольнения руководителей

В свердловских управлениях ГУ МВД и СК временно остановили перевод большей части сотрудников, их повышение и увольнение из структур. Об этом URA.RU рассказал источник в силовых ведомствах. Ранее источники сообщали об увольнении десятков сотрудников полиции за полгода.
«В последнюю неделю было принято решение о приостановке перевода части сотрудников [ГУ МВД и СУ СК по региону] между отделами. Отложили ряд повышений и негласно договорились временно дать шанс идущим на увольнение», — рассказал собеседник агентства.
Он не назвал причин такого решения, но посчитал, что с помощью этого руководство стремится избежать возникновения критического кадрового некомплекта, который особенно остро ощущается в региональном главке МВД. При этом командировки сотрудников заморожены не были. По версии инсайдера, соответствующее кадровое решение будет действовать около месяца.
URA.RU направило запрос в кадровое подразделение ГУ МВД по Свердловской области. Ответ на момент публикации не поступал. В пресс-службе СУ СК по региону воздержались от комментариев.
Ранее источник URA.RU сообщал о массовом увольнении руководителей и других ключевых сотрудников свердловской полиции. По его информации, за полгода из ведомства ушли два десятка силовиков, игравших ключевую роль в управлении подразделениями. Среди них оказался и начальник управления по работе с личным составом Владимир Тиряев.
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