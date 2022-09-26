26 сентября 2022

Пермские депутаты озаботились выплатами мобилизованным

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме Деньги. Москва, кошелек, пачка денег, банкноты, деньги, рубли, тысячные купюры
Мобилизованные пермяки, возможно, получат деньги от города Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Депутаты пермской думы на пленарном заседании подняли вопрос о дополнительных выплатах мобилизованным горожанам. Поддержка должна быть оказана как на муниципальном, так и на региональном уровнях, отметил депутат Марк Коробов.

«Мы должны помнить о тех, кто сейчас отправляется выполнять свой воинский долг в рамках мобилизации. Ряд регионов уже приняли решение о дополнительных выплатах, предлагаю последовать их примеру и проработать варианты наших возможностей на уровне Перми, а во-вторых, выйти с такой инициативой к краевым коллегам», — заявил Коробов. Его поддержал депутат Дмитрий Федоров, который отметил, что этот вопрос уже обсуждался на заседании фракции «Справедливой России» в законодательном собрании Пермского края.

Тему дополнительных выплат мобилизованным депутаты подняли, обсуждая решение о компенсациях из бюджета Перми семьям не только погибших в ходе спецоперации на Украине военных, росгвардейцев и полицейских, но и добровольцев. Решение было принято единогласно.

Спецоперация по защите жителей Донбасса идет с конца февраля. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Первая группа мобилизованных из Пермского края 26 сентября отправилась в учебный центр.

Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Большая П»

Депутаты пермской думы на пленарном заседании подняли вопрос о дополнительных выплатах мобилизованным горожанам. Поддержка должна быть оказана как на муниципальном, так и на региональном уровнях, отметил депутат Марк Коробов. «Мы должны помнить о тех, кто сейчас отправляется выполнять свой воинский долг в рамках мобилизации. Ряд регионов уже приняли решение о дополнительных выплатах, предлагаю последовать их примеру и проработать варианты наших возможностей на уровне Перми, а во-вторых, выйти с такой инициативой к краевым коллегам», — заявил Коробов. Его поддержал депутат Дмитрий Федоров, который отметил, что этот вопрос уже обсуждался на заседании фракции «Справедливой России» в законодательном собрании Пермского края. Тему дополнительных выплат мобилизованным депутаты подняли, обсуждая решение о компенсациях из бюджета Перми семьям не только погибших в ходе спецоперации на Украине военных, росгвардейцев и полицейских, но и добровольцев. Решение было принято единогласно. Спецоперация по защите жителей Донбасса идет с конца февраля. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Первая группа мобилизованных из Пермского края 26 сентября отправилась в учебный центр.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...