Пермские депутаты озаботились выплатами мобилизованным

27 сентября 2022 в 12:24 Размер текста - 17 +

Мобилизованные пермяки, возможно, получат деньги от города Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Депутаты пермской думы на пленарном заседании подняли вопрос о дополнительных выплатах мобилизованным горожанам. Поддержка должна быть оказана как на муниципальном, так и на региональном уровнях, отметил депутат Марк Коробов. «Мы должны помнить о тех, кто сейчас отправляется выполнять свой воинский долг в рамках мобилизации. Ряд регионов уже приняли решение о дополнительных выплатах, предлагаю последовать их примеру и проработать варианты наших возможностей на уровне Перми, а во-вторых, выйти с такой инициативой к краевым коллегам», — заявил Коробов. Его поддержал депутат Дмитрий Федоров, который отметил, что этот вопрос уже обсуждался на заседании фракции «Справедливой России» в законодательном собрании Пермского края. Тему дополнительных выплат мобилизованным депутаты подняли, обсуждая решение о компенсациях из бюджета Перми семьям не только погибших в ходе спецоперации на Украине военных, росгвардейцев и полицейских, но и добровольцев. Решение было принято единогласно. Спецоперация по защите жителей Донбасса идет с конца февраля. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Первая группа мобилизованных из Пермского края 26 сентября отправилась в учебный центр.

Депутаты пермской думы на пленарном заседании подняли вопрос о дополнительных выплатах мобилизованным горожанам. Поддержка должна быть оказана как на муниципальном, так и на региональном уровнях, отметил депутат Марк Коробов. «Мы должны помнить о тех, кто сейчас отправляется выполнять свой воинский долг в рамках мобилизации. Ряд регионов уже приняли решение о дополнительных выплатах, предлагаю последовать их примеру и проработать варианты наших возможностей на уровне Перми, а во-вторых, выйти с такой инициативой к краевым коллегам», — заявил Коробов. Его поддержал депутат Дмитрий Федоров, который отметил, что этот вопрос уже обсуждался на заседании фракции «Справедливой России» в законодательном собрании Пермского края. Тему дополнительных выплат мобилизованным депутаты подняли, обсуждая решение о компенсациях из бюджета Перми семьям не только погибших в ходе спецоперации на Украине военных, росгвардейцев и полицейских, но и добровольцев. Решение было принято единогласно. Спецоперация по защите жителей Донбасса идет с конца февраля. 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Первая группа мобилизованных из Пермского края 26 сентября отправилась в учебный центр.