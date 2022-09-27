Комиссариат Москвы: москвичи с бронью имеют право уезжать из РФ 27 сентября 2022 в 14:00 Размер текста - 17 + По словам Локтева, гражданин, забронированный на своем предприятии, имеет право выезжать за границу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Военнообязанные жители Москвы, имеющие бронь от частичной мобилизации, могут выезжать за пределы РФ. Об этом заявил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. «Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу», — цитирует Локтева агентство РБК. Он также отметил, что в установленном порядке документы оформляются военным комиссариатом заблаговременно, до объявления мобилизации. Президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации на территории страны 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что планируется отправить 300 тысяч человек. Военнообязанные жители Москвы, имеющие бронь от частичной мобилизации, могут выезжать за пределы РФ. Об этом заявил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев. «Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу», — цитирует Локтева агентство РБК. Он также отметил, что в установленном порядке документы оформляются военным комиссариатом заблаговременно, до объявления мобилизации. Президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации на территории страны 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что планируется отправить 300 тысяч человек. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям