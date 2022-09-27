Комиссариат Москвы: москвичи с бронью имеют право уезжать из РФ

По словам Локтева, гражданин, забронированный на своем предприятии, имеет право выезжать за границу
новость из сюжетаМобилизация в России
Военнообязанные жители Москвы, имеющие бронь от частичной мобилизации, могут выезжать за пределы РФ. Об этом заявил заместитель военного комиссара Москвы Максим Локтев.
«Если гражданин забронирован на своем предприятии и выполняет задачи в интересах государства, он имеет право свободно передвигаться как по стране, так и выезжать за границу», — цитирует Локтева агентство РБК. Он также отметил, что в установленном порядке документы оформляются военным комиссариатом заблаговременно, до объявления мобилизации.
Президент России Владимир Путин объявил о начале мобилизации на территории страны 21 сентября. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что планируется отправить 300 тысяч человек.
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