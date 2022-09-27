27 сентября 2022

Мобилизованным пермякам перед отправкой подарили флаги РФ. Видео

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Клипарт. Екатеринбург, герб рф, флаг рф, флаг россии
Флаги вручили активисты ОНФ Фото:
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Мобилизация в России

В Перми мобилизованным перед отправкой в учебный центр вручили флаги Российской Федерации. Как рассказали в министерстве территориальной безопасности, флаг попросил один из пришедших на сборный пункт мужчин, тогда активисты раздали их по всем автобусам.

«Артем из Добрянки перед посадкой в автобус попросил в дорогу Российский флаг. Он говорит, что в родной Добрянке его будет ждать мама, жена и двое детей, и что он обязательно вернется. Флаги были вручены ребятам и из других районов края, их заносили в автобусы перед убытием», — сообщается в группе министерства в социальной сети «ВКонтакте».

27 сентября со сборного пункта Пермского края отправился второй эшелон мобилизованных пермяков. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент Владимир Путин. URA.RU рассказывало, что 48-летнему Андрею из Березников пришлось уговаривать военного комиссара города включить его в число мобилизованных.

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В Перми мобилизованным перед отправкой в учебный центр вручили флаги Российской Федерации. Как рассказали в министерстве территориальной безопасности, флаг попросил один из пришедших на сборный пункт мужчин, тогда активисты раздали их по всем автобусам. «Артем из Добрянки перед посадкой в автобус попросил в дорогу Российский флаг. Он говорит, что в родной Добрянке его будет ждать мама, жена и двое детей, и что он обязательно вернется. Флаги были вручены ребятам и из других районов края, их заносили в автобусы перед убытием», — сообщается в группе министерства в социальной сети «ВКонтакте». 27 сентября со сборного пункта Пермского края отправился второй эшелон мобилизованных пермяков. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент Владимир Путин. URA.RU рассказывало, что 48-летнему Андрею из Березников пришлось уговаривать военного комиссара города включить его в число мобилизованных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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