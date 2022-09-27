Флаги вручили активисты ОНФ Фото: Алексей Ярославцев © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

В Перми мобилизованным перед отправкой в учебный центр вручили флаги Российской Федерации. Как рассказали в министерстве территориальной безопасности, флаг попросил один из пришедших на сборный пункт мужчин, тогда активисты раздали их по всем автобусам.

«Артем из Добрянки перед посадкой в автобус попросил в дорогу Российский флаг. Он говорит, что в родной Добрянке его будет ждать мама, жена и двое детей, и что он обязательно вернется. Флаги были вручены ребятам и из других районов края, их заносили в автобусы перед убытием», — сообщается в группе министерства в социальной сети «ВКонтакте».

27 сентября со сборного пункта Пермского края отправился второй эшелон мобилизованных пермяков. Указ о частичной мобилизации 21 сентября подписал президент Владимир Путин. URA.RU рассказывало, что 48-летнему Андрею из Березников пришлось уговаривать военного комиссара города включить его в число мобилизованных.