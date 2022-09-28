28 сентября 2022

Юрию Лозе запретили проводить концерт на православном фестивале. Фото

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Барду запретили выступать на празднике в честь великомученика Никиты (фото из архива) Фото:

Свердловскому барду Юрию Лозе запретили проводить концерт на православном фестивале, посвященном дню рождения Храма великомученика Никиты, который певец ежегодно организовывает в селе Бывалино Павлово-Посадского района (Московская область). Об этом Лоза написал в своем telegram-канале.

«Фестиваль нам в этом году проводить запретили. Нашли причины. Хотя мы говорили, что мероприятие будет с патриотическим уклоном, и что никакого разгуляя не предвидится, церковное благочиние решило перестраховаться», — написал бард.

Несмотря на это, музыкант подчеркнул, что праздник все равно удалось отметить. «Тем не менее, пусть и без концерта, но праздник мы отметили. На этом фото я с дорогими гостями в бывалинском храме», — дополнил бард.

28 сентября православными христианами почитается память святого великомученика Никиты Готфского, пострадавшего за веру в Христа в 372 году. В деревне Бывалино, в одноименном храме каждый год отмечают этот престольный праздник. На празднике ежегодно выступает Юрий Лоза.

Несмотря на отмену концерта, Юрий Лоза сумел отметить праздник
Фото:

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Свердловскому барду Юрию Лозе запретили проводить концерт на православном фестивале, посвященном дню рождения Храма великомученика Никиты, который певец ежегодно организовывает в селе Бывалино Павлово-Посадского района (Московская область). Об этом Лоза написал в своем telegram-канале. «Фестиваль нам в этом году проводить запретили. Нашли причины. Хотя мы говорили, что мероприятие будет с патриотическим уклоном, и что никакого разгуляя не предвидится, церковное благочиние решило перестраховаться», — написал бард. Несмотря на это, музыкант подчеркнул, что праздник все равно удалось отметить. «Тем не менее, пусть и без концерта, но праздник мы отметили. На этом фото я с дорогими гостями в бывалинском храме», — дополнил бард. 28 сентября православными христианами почитается память святого великомученика Никиты Готфского, пострадавшего за веру в Христа в 372 году. В деревне Бывалино, в одноименном храме каждый год отмечают этот престольный праздник. На празднике ежегодно выступает Юрий Лоза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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