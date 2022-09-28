Свердловскому барду Юрию Лозе запретили проводить концерт на православном фестивале, посвященном дню рождения Храма великомученика Никиты, который певец ежегодно организовывает в селе Бывалино Павлово-Посадского района (Московская область). Об этом Лоза написал в своем telegram-канале.
«Фестиваль нам в этом году проводить запретили. Нашли причины. Хотя мы говорили, что мероприятие будет с патриотическим уклоном, и что никакого разгуляя не предвидится, церковное благочиние решило перестраховаться», — написал бард.
Несмотря на это, музыкант подчеркнул, что праздник все равно удалось отметить. «Тем не менее, пусть и без концерта, но праздник мы отметили. На этом фото я с дорогими гостями в бывалинском храме», — дополнил бард.
28 сентября православными христианами почитается память святого великомученика Никиты Готфского, пострадавшего за веру в Христа в 372 году. В деревне Бывалино, в одноименном храме каждый год отмечают этот престольный праздник. На празднике ежегодно выступает Юрий Лоза.
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