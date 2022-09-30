Свердловчанин с тяжелой болезнью получил повестку о мобилизации

В Свердловской области мужчина с глаукомой получил повестку

Свердловчанина с глаукомой вызволили из мобилизационного лагеря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Сварщик-пенсионер из Сухого Лога (Свердловская область) Андрей Колясников, страдающий глаукомой обоих глаз и болями в коленях, получил повестку о мобилизации. Как рассказала URA.RU его дочь Мария, 56-летнего мужчину успели увезти в воинскую часть, однако в последний момент ошибку признали и вернули его домой.

По словам Марии, ее отец много лет назад служил в армии, демобилизовался в звании лейтенанта и в боевых действиях никогда не участвовал. Однако 22 сентября Колясникову пришла повестка, а уже 25 сентября его увезли в мобилизационный лагерь. Подтвердить до отправки болезнь коленей свердловчанин не успел, но зато взял с собой документы о наличии глаукомы.

«Мы писали заявления и в прокуратуру, и в военкомат. Но ничего. В итоге он уже только в воинской части показал [справку], что у него глаукома. Тогда позвонили из военкомата, сказали собираться», — рассказала Мария. В настоящий момент она с отцом уже возвращается домой.

Ранее в аналогичной ситуации оказался другой свердловчанин, 44-летний житель Тавдинского района Виталий Жиряков. Мужчину попытались мобилизовать, несмотря на то, что он воспитывает 10-летнюю дочь-инвалида. Семья призывника обратилась в ОНФ, и уже на следующий день Жирякова отправили домой.

Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Президент РФ Владимир Путин заявил, что под призыв попадут солдаты запаса с боевым опытом и военно-учетной специальностью. По словам главы Минобороны Сергея Шойгу, в России требуется мобилизовать 300 тысяч человек, что составляет 1% от мобилизационного резерва.