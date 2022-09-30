Площадь торфяного пожара в Сысертском городском округе (Свердловская область) удалось сократить до 20 га, изначально она составляла 40 га. Об этом сообщает ГУ МЧС по Свердловской области в официальном telegram-канале.
«Благодаря принимаемым мерам площадь очагов активного тления снизилась до 20 га. В тушении торфяника задействованы 89 человек личного состава, 24 единицы спецтехники», — рассказали в МЧС.
Хорошо помогает в борьбе с торфяным пожаром беспилотная авиационная система с тепловизором. С ее помощью спасатели находят активные участки тления и тушат их.
Ранее URA.RU писало, что утром 22 сентября жители Екатеринбурга пожаловались на едкий запах гари. Горожанам стало трудно дышать, а здания Екатеринбурга заволокло смогом. Причиной смога стал пожар площадью 40 га в районе деревни Большое Седельниково.
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