Свердловчанину с боевым опытом на Украине дважды отказали в мобилизации

03 октября 2022 в 16:52 Размер текста - 17 +

Мужчина несколько раз обращался в военкомат, но каждый раз получал отказ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Жителю Первоуральска (Свердловская область) Антону Кадцыну, который хотел отправиться в зону СВО, отказали в мобилизации. Мужчина несколько раз обращался в военкомат, но каждый раз получал отказ. У свердловчанина за спиной боевой опыт на Украине. Об этом URA.RU рассказал сам Кадцын. «После того, как президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, я решил не ждать повестки. Собрался и пошел в военкомат. Был уверен, что попаду под мобилизацию, так как недавно вернулся из зоны проведения СВО. Но по факту мне просто отказали, не объяснив причину», — говорит Кадцын. По его словам, он дважды обращался в военкомат, но оба раза получил отказ. «Я думал, что в первый раз отказали, может, из-за большой нагрузки, человеческий фактор. Решил подождать несколько дней и снова обратиться. И снова получил отказ. Единственное, мне предложили участие в СВО в качестве добровольца. А там расходов очень много: начиная от экипировки, заканчивая покупкой билета», — посетовал мужчина. «Я искренне не понимаю, почему набирают молодых, неопытных, когда, есть такие, как я — с боевым опытом. Надеюсь, что это исправят в скором времени, а меня все-таки отправят защищать Родину», — резюмировал Кадцын. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в военный комиссариат Первоуральска. Там не смогли дать оперативный комментарий и посоветовали перезвонить завтра. Ранее URA.RU писало, что Антон Ляляскин из Первоуральска пожаловался губернатору Свердловской области Владимиру Куйвашеву, что его не отправили добровольцем для участия в спецоперации. Свое письмо с жалобой мужчина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи) — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителю Первоуральска (Свердловская область) Антону Кадцыну, который хотел отправиться в зону СВО, отказали в мобилизации. Мужчина несколько раз обращался в военкомат, но каждый раз получал отказ. У свердловчанина за спиной боевой опыт на Украине. Об этом URA.RU рассказал сам Кадцын. «После того, как президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию, я решил не ждать повестки. Собрался и пошел в военкомат. Был уверен, что попаду под мобилизацию, так как недавно вернулся из зоны проведения СВО. Но по факту мне просто отказали, не объяснив причину», — говорит Кадцын. По его словам, он дважды обращался в военкомат, но оба раза получил отказ. «Я думал, что в первый раз отказали, может, из-за большой нагрузки, человеческий фактор. Решил подождать несколько дней и снова обратиться. И снова получил отказ. Единственное, мне предложили участие в СВО в качестве добровольца. А там расходов очень много: начиная от экипировки, заканчивая покупкой билета», — посетовал мужчина. «Я искренне не понимаю, почему набирают молодых, неопытных, когда, есть такие, как я — с боевым опытом. Надеюсь, что это исправят в скором времени, а меня все-таки отправят защищать Родину», — резюмировал Кадцын. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в военный комиссариат Первоуральска. Там не смогли дать оперативный комментарий и посоветовали перезвонить завтра. Ранее URA.RU писало, что Антон Ляляскин из Первоуральска пожаловался губернатору Свердловской области Владимиру Куйвашеву, что его не отправили добровольцем для участия в спецоперации. Свое письмо с жалобой мужчина опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». 21 сентября президент РФ Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации. В общей сложности призвать на военную службу планируется 300 тысяч резервистов (от Свердловской области — 9,7 тысячи) — при этом проходящих срочную службу по призыву в зону конфликта направлять не будут, часть категорий населения также мобилизации не подлежит.