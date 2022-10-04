Челябинский депутат купила радиостанции для мобилизованных

Ольга Мухометьярова передала в Чебаркульскую танковую дивизию 10 радиостанций Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова передала в Чебаркульскую танковую дивизию 10 профессиональных радиостанций. По словам депутата, эти простые, но надежные устройства пригодятся для обучения новобранцев.

«В боевых условиях, рация — незаменимое оборудование и все, без исключения, должны научиться ей пользоваться. Сотовые телефоны — опасны в боевых условиях. Опасен как включенный телефон, так и телефоны, имеющие функции „найди меня“», — написала на своей странице во «ВКонтакте» Мухометьярова.

Депутат отметила, что на фронте действует правило — свои телефоны не брать, чужие не поднимать. По этой причине, родители, жены и друзья мобилизованных ребят не всегда имеют возможность позвонить. Так боец обеспечивает свою безопасность и своих товарищей.

Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.