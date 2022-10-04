Челябинский депутат купила радиостанции для мобилизованных

Депутат заксобрания Челябинской области Ольга Мухометьярова передала в Чебаркульскую танковую дивизию 10 профессиональных радиостанций. По словам депутата, эти простые, но надежные устройства пригодятся для обучения новобранцев.
«В боевых условиях, рация — незаменимое оборудование и все, без исключения, должны научиться ей пользоваться. Сотовые телефоны — опасны в боевых условиях. Опасен как включенный телефон, так и телефоны, имеющие функции „найди меня“», — написала на своей странице во «ВКонтакте» Мухометьярова.
Депутат отметила, что на фронте действует правило — свои телефоны не брать, чужие не поднимать. По этой причине, родители, жены и друзья мобилизованных ребят не всегда имеют возможность позвонить. Так боец обеспечивает свою безопасность и своих товарищей.
Президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022 года. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, в первую очередь отслужившие в армии, имеющие определенные специальности и соответствующий опыт.
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