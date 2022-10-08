Певица родом из Екатеринбурга Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, озвучила аудиокнигу Всемирного фонда дикой природы (WWF). Об этом Клава Кока рассказала в своем telegram-канале.
«Просто сделала доброе дело и озвучила аудиокнигу о зверушках. [В ней — прим. ред.] Я расскажу вам о самой скрытной дикой кошке на Земле и хищных птицах Сибири, которым нужна наша помощь», — написала Клава Кока.
WWF занимается сохранением и восстановлением природы. По словам певицы, все средства вырученные с продажи аудиокниги пойдут на сохранение редких видов животных.
Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока показала, как озвучивает главную героиню американского мультфильма L.O.L Surprise: The Movie. В российском прокате картина появится с 15 декабря.
Клава Кока озвучила аудиокнигу WWF
Фото: telegram-канал Клавы Коки
В аудиокниге певица расскажет о самой скрытной дикой кошке на Земле и хищных птицах Сибири
Фото: telegram-канал Клавы Коки
Все средства вырученные с продажи аудиокниги пойдут на сохранение редких видов животных
Фото: telegram-канал Клавы Коки
Все новости про частичную мобилизацию в Свердловской области мы публикуем в нашем Telegram канале. Подпишись — https://t.me/EkatskoeChtivo
Певица родом из Екатеринбурга Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, озвучила аудиокнигу Всемирного фонда дикой природы (WWF). Об этом Клава Кока рассказала в своем telegram-канале. «Просто сделала доброе дело и озвучила аудиокнигу о зверушках. [В ней — прим. ред.] Я расскажу вам о самой скрытной дикой кошке на Земле и хищных птицах Сибири, которым нужна наша помощь», — написала Клава Кока. WWF занимается сохранением и восстановлением природы. По словам певицы, все средства вырученные с продажи аудиокниги пойдут на сохранение редких видов животных. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока показала, как озвучивает главную героиню американского мультфильма L.O.L Surprise: The Movie. В российском прокате картина появится с 15 декабря.