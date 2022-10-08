08 октября 2022
07 октября 2022

Клава Кока озвучила аудиокнигу Всемирного фонда дикой природы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клава Кока на фестивале «Арт-Таврида». Республика Крым, Судак, клава кока
В аудиокниге Клава Кока расскажет о самой скрытной дикой кошке на Земле и хищных птицах Сибири Фото:

Певица родом из Екатеринбурга Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, озвучила аудиокнигу Всемирного фонда дикой природы (WWF). Об этом Клава Кока рассказала в своем telegram-канале.

«Просто сделала доброе дело и озвучила аудиокнигу о зверушках. [В ней — прим. ред.] Я расскажу вам о самой скрытной дикой кошке на Земле и хищных птицах Сибири, которым нужна наша помощь», — написала Клава Кока.

WWF занимается сохранением и восстановлением природы. По словам певицы, все средства вырученные с продажи аудиокниги пойдут на сохранение редких видов животных.

Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока показала, как озвучивает главную героиню американского мультфильма L.O.L Surprise: The Movie. В российском прокате картина появится с 15 декабря.

Клава Кока озвучила аудиокнигу WWF
Фото:
В аудиокниге певица расскажет о самой скрытной дикой кошке на Земле и хищных птицах Сибири
Фото:
Все средства вырученные с продажи аудиокниги пойдут на сохранение редких видов животных
Фото:

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Певица родом из Екатеринбурга Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, озвучила аудиокнигу Всемирного фонда дикой природы (WWF). Об этом Клава Кока рассказала в своем telegram-канале. «Просто сделала доброе дело и озвучила аудиокнигу о зверушках. [В ней — прим. ред.] Я расскажу вам о самой скрытной дикой кошке на Земле и хищных птицах Сибири, которым нужна наша помощь», — написала Клава Кока. WWF занимается сохранением и восстановлением природы. По словам певицы, все средства вырученные с продажи аудиокниги пойдут на сохранение редких видов животных. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока показала, как озвучивает главную героиню американского мультфильма L.O.L Surprise: The Movie. В российском прокате картина появится с 15 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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