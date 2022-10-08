Клава Кока озвучила аудиокнигу Всемирного фонда дикой природы. Фото

09 октября 2022 в 01:07 Размер текста - 17 +

В аудиокниге Клава Кока расскажет о самой скрытной дикой кошке на Земле и хищных птицах Сибири Фото: Владимир Андреев © URA.RU Певица родом из Екатеринбурга Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, озвучила аудиокнигу Всемирного фонда дикой природы (WWF). Об этом Клава Кока рассказала в своем telegram-канале. «Просто сделала доброе дело и озвучила аудиокнигу о зверушках. [В ней — прим. ред.] Я расскажу вам о самой скрытной дикой кошке на Земле и хищных птицах Сибири, которым нужна наша помощь», — написала Клава Кока. WWF занимается сохранением и восстановлением природы. По словам певицы, все средства вырученные с продажи аудиокниги пойдут на сохранение редких видов животных. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока показала, как озвучивает главную героиню американского мультфильма L.O.L Surprise: The Movie. В российском прокате картина появится с 15 декабря. Клава Кока озвучила аудиокнигу WWF Фото: telegram-канал Клавы Коки В аудиокниге певица расскажет о самой скрытной дикой кошке на Земле и хищных птицах Сибири Фото: telegram-канал Клавы Коки Все средства вырученные с продажи аудиокниги пойдут на сохранение редких видов животных Фото: telegram-канал Клавы Коки

Певица родом из Екатеринбурга Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, озвучила аудиокнигу Всемирного фонда дикой природы (WWF). Об этом Клава Кока рассказала в своем telegram-канале. «Просто сделала доброе дело и озвучила аудиокнигу о зверушках. [В ней — прим. ред.] Я расскажу вам о самой скрытной дикой кошке на Земле и хищных птицах Сибири, которым нужна наша помощь», — написала Клава Кока. WWF занимается сохранением и восстановлением природы. По словам певицы, все средства вырученные с продажи аудиокниги пойдут на сохранение редких видов животных. Ранее URA.RU сообщало, что Клава Кока показала, как озвучивает главную героиню американского мультфильма L.O.L Surprise: The Movie. В российском прокате картина появится с 15 декабря.