В Пермском крае простились с 20-летним участником спецоперации

В Осинском городском округе Пермского края простились с 20-летним участником спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава округа Алексей Григорьев в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Печальный день для всего нашего округа… Простились сегодня с нашим земляком Баклановым Кириллом Дмитриевичем, который героически погиб на поле боя, защищая свою страну, малую Родину, всех нас. Совсем мальчишка, ему было всего 20», — написал глава округа.
Кирилл Бакланов был младшим сержантом и командиром отделения управления батареи противотанковых управляемых ракет. Его посмертно наградили Орденом Мужества.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Главной целью, по его словам, является защита жителей Донбасса.
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