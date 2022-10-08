08 октября 2022
07 октября 2022

В Пермском крае простились с 20-летним участником спецоперации

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт иллюстрации к новостям о погибщих в ходе СВО. Пермь, похороны, днр, лнр, траур, прощание, сво
Кирилла Бакланова посмертно наградили Орденом Мужества Фото:

В Осинском городском округе Пермского края простились с 20-летним участником спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава округа Алексей Григорьев в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Печальный день для всего нашего округа… Простились сегодня с нашим земляком Баклановым Кириллом Дмитриевичем, который героически погиб на поле боя, защищая свою страну, малую Родину, всех нас. Совсем мальчишка, ему было всего 20», — написал глава округа.

Кирилл Бакланов был младшим сержантом и командиром отделения управления батареи противотанковых управляемых ракет. Его посмертно наградили Орденом Мужества.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Главной целью, по его словам, является защита жителей Донбасса.

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В Осинском городском округе Пермского края простились с 20-летним участником спецоперации на Украине. Об этом рассказал глава округа Алексей Григорьев в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Печальный день для всего нашего округа… Простились сегодня с нашим земляком Баклановым Кириллом Дмитриевичем, который героически погиб на поле боя, защищая свою страну, малую Родину, всех нас. Совсем мальчишка, ему было всего 20», — написал глава округа. Кирилл Бакланов был младшим сержантом и командиром отделения управления батареи противотанковых управляемых ракет. Его посмертно наградили Орденом Мужества. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине. Главной целью, по его словам, является защита жителей Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
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