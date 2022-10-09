ФСБ обезвредила челябинского экстремиста за призывы к свержению власти

10 октября 2022 в 09:56 Размер текста - 17 +

Во время обыска силовики обнаружили у жителя Озерска марихуану и боеприпасы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Озерске (Челябинская область) сотрудники УФСБ по региону задержали местного жителя, который призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и государственных структур. Об этом 10 октября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что у мужчины также были изъяты боеприпасы и наркотики. «Свои призывы к изменению основ конституционного строя Российской Федерации мужчина разместил в личном аккаунте в соцсетях. Он публично призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и государственных структур. Виновный является сторонником криминальной субкультуры АУЕ (признана экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ)», — заявили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по области. Во время обыска силовики обнаружили у жителя Озерска около 80 грамм марихуаны. Также у мужчины изъяли 10 патронов, предназначенных для стрельбы из боевого оружия. Озерский городской суд признал виновным местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), ч. 1 ст. 228 («Незаконное хранение наркотических средств»), ч. 1 ст. 222 УК России («Незаконное хранение боеприпасов». Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В Озерске (Челябинская область) сотрудники УФСБ по региону задержали местного жителя, который призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и государственных структур. Об этом 10 октября URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства, отметив, что у мужчины также были изъяты боеприпасы и наркотики. «Свои призывы к изменению основ конституционного строя Российской Федерации мужчина разместил в личном аккаунте в соцсетях. Он публично призывал к насильственным действиям в отношении сотрудников правоохранительных органов и государственных структур. Виновный является сторонником криминальной субкультуры АУЕ (признана экстремистской организаций, деятельность запрещена на территории РФ)», — заявили URA.RU в пресс-службе УФСБ России по области. Во время обыска силовики обнаружили у жителя Озерска около 80 грамм марихуаны. Также у мужчины изъяли 10 патронов, предназначенных для стрельбы из боевого оружия. Озерский городской суд признал виновным местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК России («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»), ч. 1 ст. 228 («Незаконное хранение наркотических средств»), ч. 1 ст. 222 УК России («Незаконное хранение боеприпасов». Суд приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.