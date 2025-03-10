В Челябинске расселили два аварийных дома

В Челябинске завершили переселение жителей из двух аварийных домов в Калининском районе по улице Колхозная и в Советском районе в поселке Новосинеглазово. Планируется расселить еще 30 домов, сообщили в пресс-службе мэрии.
«В Челябинске расселены еще два аварийных дома. На прошлой неделе Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям завершил переселение жителей из двух аварийных домов: по ул. Колхозная, 29 в Калининском районе и ул. Октябрьская, 25 в поселке Новосинеглазово», — сообщили в ведомстве.
Как отметили в пресс-службе, собственники получили новые квартиры или денежные компенсации. Всего из аварийных домов, которые теперь могут быть снесены, выехали 22 семьи. На данный момент продолжается работа по расселению дома, расположенного на Свердловском проспекте, 6. Объект снесут после того, как все его жильцы примут решение о переселении.
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