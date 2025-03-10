10 марта 2025

В Челябинске расселили два аварийных дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дома расселили в Калининском и Советском районах
Дома расселили в Калининском и Советском районах Фото:

В Челябинске завершили переселение жителей из двух аварийных домов в Калининском районе по улице Колхозная и в Советском районе в поселке Новосинеглазово. Планируется расселить еще 30 домов, сообщили в пресс-службе мэрии.

«В Челябинске расселены еще два аварийных дома. На прошлой неделе Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям завершил переселение жителей из двух аварийных домов: по ул. Колхозная, 29 в Калининском районе и ул. Октябрьская, 25 в поселке Новосинеглазово», — сообщили в ведомстве.

Как отметили в пресс-службе, собственники получили новые квартиры или денежные компенсации. Всего из аварийных домов, которые теперь могут быть снесены, выехали 22 семьи. На данный момент продолжается работа по расселению дома, расположенного на Свердловском проспекте, 6. Объект снесут после того, как все его жильцы примут решение о переселении.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске завершили переселение жителей из двух аварийных домов в Калининском районе по улице Колхозная и в Советском районе в поселке Новосинеглазово. Планируется расселить еще 30 домов, сообщили в пресс-службе мэрии. «В Челябинске расселены еще два аварийных дома. На прошлой неделе Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям завершил переселение жителей из двух аварийных домов: по ул. Колхозная, 29 в Калининском районе и ул. Октябрьская, 25 в поселке Новосинеглазово», — сообщили в ведомстве. Как отметили в пресс-службе, собственники получили новые квартиры или денежные компенсации. Всего из аварийных домов, которые теперь могут быть снесены, выехали 22 семьи. На данный момент продолжается работа по расселению дома, расположенного на Свердловском проспекте, 6. Объект снесут после того, как все его жильцы примут решение о переселении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...