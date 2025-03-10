Челябинские экспортеры поставят в Китай мороженое, сухое молоко и бобы

Агрокомплекс Челябинской области начнет поставки в Китай мороженого, сухого молока, бобов и гречки на переработку. Как URA.RU рассказали в пресс-службе регионального минсельхоза, за пять лет экспорт должен вырасти на треть.
«Проработаны вопросы поставки в КНР сухого молока, мороженого. В 2024 году в регионе, по предварительным данным, агроэкспорт составил 259,8 млн долларов. В 2030 году этот показатель должен вырасти до 352 млн долларов», — заявили в минсельхозе.
Молочную продукцию будет поставлять компания «Подовинновское молоко» из Южноуральска. Производитель разработал индивидуальную упаковку для китайских потребителей. Экспорт гречихи на переработку и бобовых запланировала компания «Гранэкс», которая уже отправляет в Китай льняное семя. Переговоры представители компании также ведут с получателями в Турции и Индии. Экспорт в Индию намерены развивать перерабатывающие компании «Ресурс» и «Союзпищепром». Компания «Ресурс» также планирует расширить поставки своей продукции в африканские страны.
Большой экспортный потенциал заметили у мясной отрасли региона. Поставки куриных лапок уже ведутся в Китай, свинины — в Гонконг и Вьетнам. Вопросы открытия экспорта рассматривает компания «Ариант». Компания «Сигма» планирует строительство на территории области маслоэкстракционного завода. Потенциально это увеличит поставки растительных масел. Выводом своей продукции на международный рынок заинтересовалась компания «Морсика». Есть производители, которые готовы поставлять сухие завтраки и снеки.
Новые производства и продукция из области начнут экспортироваться в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Для достижения установленных целей предполагается активное содействие в создании экспортных кластеров и поддержка предприятий в налаживании внешнеэкономических связей.
Регион отправляет за рубеж продукцию с высокой добавленной стоимостью. Производители продают иностранцам макароны, крупы и кондитерские изделия. По словам заместителя министра сельского хозяйства региона Инны Подшиваловой, поставщики при поддержке властей смогли преодолеть сдерживающий фактор в развитии агроэкспорта — дорогую логистику.
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