Заболеваемость коронавирусом растет в Челябинской области

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю с 3 по 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.
«На сегодняшний день по сравнению с предыдущей неделей по новой коронавирусной инфекции в Челябинской области отмечается рост заболеваемости. Заболеваемость с 3 по 9 марта составила 2,1 на 100 тысяч населения (на прошлой неделе — 1,5 на 100 тысяч населения)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Активность эпидпроцесса, несмотря на рост, остается низкой.
Ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Челябинской области в этом году остается не эпидемической и ниже многолетнего уровня на 26,4%, сообщили ранее в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Несмотря низкие показатели, в больницах и учреждения соцзащиты Челябинской области с 7 февраля был введен карантин.
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