Заболеваемость коронавирусом растет в Челябинской области

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Несмотря на рост заболеваемости, ситуация остается не эпидемической
Несмотря на рост заболеваемости, ситуация остается не эпидемической Фото:

В Челябинской области отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю с 3 по 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

«На сегодняшний день по сравнению с предыдущей неделей по новой коронавирусной инфекции в Челябинской области отмечается рост заболеваемости. Заболеваемость с 3 по 9 марта составила 2,1 на 100 тысяч населения (на прошлой неделе — 1,5 на 100 тысяч населения)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Активность эпидпроцесса, несмотря на рост, остается низкой.

Ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Челябинской области в этом году остается не эпидемической и ниже многолетнего уровня на 26,4%, сообщили ранее в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Несмотря низкие показатели, в больницах и учреждения соцзащиты Челябинской области с 7 февраля был введен карантин.

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В Челябинской области отмечен рост заболеваемости коронавирусной инфекцией за неделю с 3 по 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора. «На сегодняшний день по сравнению с предыдущей неделей по новой коронавирусной инфекции в Челябинской области отмечается рост заболеваемости. Заболеваемость с 3 по 9 марта составила 2,1 на 100 тысяч населения (на прошлой неделе — 1,5 на 100 тысяч населения)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Активность эпидпроцесса, несмотря на рост, остается низкой. Ситуация по заболеваемости острыми респираторными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в Челябинской области в этом году остается не эпидемической и ниже многолетнего уровня на 26,4%, сообщили ранее в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Несмотря низкие показатели, в больницах и учреждения соцзащиты Челябинской области с 7 февраля был введен карантин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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