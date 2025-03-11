В Челябинске неизвестные закидали яйцами внедорожник Kia Mohave, который был припаркован во дворе жилого дома по улице Косарева. Об этом рассказал владелец машины, врач Александр. Информацию о ЧП URA.RU подтвердили в полиции.
«Заявление мужчины зарегистрировано в отделе полиции „Калининский“. Заявитель опрошен по обстоятельствам произошедшего инцидента. Лица, причастные к совершенному деянию устанавливаются», — сообщили URA.RU в пресс-службе Управления МВД Челябинска.
Инцидент произошел во дворе дома по улице Косарева. Никаких конфликтов с жителями у врача не было, рассказал он. Во двор мужчина приехал, чтобы встретиться и поговорить со знакомым.
«У меня машина 2022 года стоимостью семь миллионов рублей. Думаю, в полмиллиона этот ущерб оценят. Повреждена крыша, ребро жесткости пострадало и лак», — сообщил Александр, пишет сайт «74.ру». Яйца бросали с девятого этажа, что зафиксировали камеры наблюдения.
За повреждение чужого имущества предусматривается наказание на срок до пяти лет лишения свободы по статье 167 УК РФ. Если ущерб незначительный — до пяти тысяч рублей — то грозит административный штраф до 500 рублей по статье 17.7 КоАП РФ. Но для назначения наказания причинение ущерба должно быть умышленным. В противном случае, владельцу за компенсацией придется идти с заявлением в суд.
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