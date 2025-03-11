Текслер призвал бойцов СВО регистрироваться на проект «Герои Южного Урала»

Регистрация на проекте «Герои Южного Урала», который позволяет участникам спецоперации получить управленческие навыки и пройти стажировку на предприятиях и в органах власти, завершается 19 марта. Об этом напомнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, призвав активнее подавать заявки на региональную программу.
«Продолжается регистрация для участия в нашей региональной программе „Герои Южного Урала“. На сегодня заявки подали 792 человека», — уточнил Текслер в своем telegram-канале. Регистрация на проекте завершится 19 марта.
Проект специально подготовлен для участников спецоперации, чтобы они смогли получить навыки управления на базе челябинского филиала Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. После обучения бойцы смогут пройти стажировку на предприятиях и в органах власти, за ними присмотрят опытные наставники.
Заявки могут подать как ветераны спецоперации, так и те, кто сейчас находится на линии соприкосновения. К началу недели, 10 марта, заявки подали 715 человек, больше половины из них являются действующими участниками СВО.
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