Текслер призвал бойцов СВО регистрироваться на проект «Герои Южного Урала»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер напомнил об окончании регистрации на проекте к 19 марта
Алексей Текслер напомнил об окончании регистрации на проекте к 19 марта Фото:

Регистрация на проекте «Герои Южного Урала», который позволяет участникам спецоперации получить управленческие навыки и пройти стажировку на предприятиях и в органах власти, завершается 19 марта. Об этом напомнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, призвав активнее подавать заявки на региональную программу.

«Продолжается регистрация для участия в нашей региональной программе „Герои Южного Урала“. На сегодня заявки подали 792 человека», — уточнил Текслер в своем telegram-канале. Регистрация на проекте завершится 19 марта.

Проект специально подготовлен для участников спецоперации, чтобы они смогли получить навыки управления на базе челябинского филиала Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. После обучения бойцы смогут пройти стажировку на предприятиях и в органах власти, за ними присмотрят опытные наставники.

Заявки могут подать как ветераны спецоперации, так и те, кто сейчас находится на линии соприкосновения. К началу недели, 10 марта, заявки подали 715 человек, больше половины из них являются действующими участниками СВО.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Регистрация на проекте «Герои Южного Урала», который позволяет участникам спецоперации получить управленческие навыки и пройти стажировку на предприятиях и в органах власти, завершается 19 марта. Об этом напомнил губернатор Челябинской области Алексей Текслер, призвав активнее подавать заявки на региональную программу. «Продолжается регистрация для участия в нашей региональной программе „Герои Южного Урала“. На сегодня заявки подали 792 человека», — уточнил Текслер в своем telegram-канале. Регистрация на проекте завершится 19 марта. Проект специально подготовлен для участников спецоперации, чтобы они смогли получить навыки управления на базе челябинского филиала Российской Академии народного хозяйства и госслужбы. После обучения бойцы смогут пройти стажировку на предприятиях и в органах власти, за ними присмотрят опытные наставники. Заявки могут подать как ветераны спецоперации, так и те, кто сейчас находится на линии соприкосновения. К началу недели, 10 марта, заявки подали 715 человек, больше половины из них являются действующими участниками СВО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...