Ступенькоход для сына военного куплен по решению губернатора Текслера (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для сына участника специальной военной операции из Чебаркуля власти Челябинской области приобрели ступенькоход — мобильный гусеничный подъемник. 12-летний мальчик передвигается на инвалидной коляске и маме приходилось носить ребенка на руках со второго этажа на прогулку, сообщили в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

«Семья мальчика проживает на втором этаже многоквартирного дома в Чебаркуле, чтобы мама могла вывозить ребенка с ограниченными возможностями на улицу, требуется специальное устройство — мобильный гусеничный подъемник. Средства на его приобретение выделены из бюджета по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

У Мирона спинально-мышечная атрофия и он вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Добиться установки пандуса в подъезд семья не может много лет. «Мой папа — военнослужащий, участник СВО, он постоянно на работе, маме приходится в мои 12 лет выносить меня вместе с коляской на своих руках на улицу», — рассказал ребенок.

Решение о покупке ступенькохода было принято совместно с мамой мальчика, рассказала министр социальных отношений региона Наталья Лугачева. Теперь родители могут вывозить ребенка на прогулку с помощью нового устройства. Мобильный подъемник оправдал все ожидания — спускать инвалидную коляску вместе с мальчиком со второго этажа гораздо удобнее. И самое важное, что для этого не требуются значительные физические усилия.

Хрупкая женщина была вынуждена на руках выносить 12-летнего сына и коляску на улицу Telegram-канал «Минсоц74»

Благодаря вмешательству губернатора Текслера проблема семьи решена и мальчик может чаще гулять на улице Telegram-канал «Минсоц74»