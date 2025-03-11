Для сына участника СВО челябинские власти купили мобильный подъемник. Фото, видео

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Участник СВО Александр из Катайска. Курган, руки, участник сво
Ступенькоход для сына военного куплен по решению губернатора Текслера (архивное фото) Фото:

Для сына участника специальной военной операции из Чебаркуля власти Челябинской области приобрели ступенькоход — мобильный гусеничный подъемник. 12-летний мальчик передвигается на инвалидной коляске и маме приходилось носить ребенка на руках со второго этажа на прогулку, сообщили в пресс-службе регионального министерства социальных отношений.

«Семья мальчика проживает на втором этаже многоквартирного дома в Чебаркуле, чтобы мама могла вывозить ребенка с ограниченными возможностями на улицу, требуется специальное устройство — мобильный гусеничный подъемник. Средства на его приобретение выделены из бюджета по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

У Мирона спинально-мышечная атрофия и он вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Добиться установки пандуса в подъезд семья не может много лет. «Мой папа — военнослужащий, участник СВО, он постоянно на работе, маме приходится в мои 12 лет выносить меня вместе с коляской на своих руках на улицу», — рассказал ребенок.

Решение о покупке ступенькохода было принято совместно с мамой мальчика, рассказала министр социальных отношений региона Наталья Лугачева. Теперь родители могут вывозить ребенка на прогулку с помощью нового устройства. Мобильный подъемник оправдал все ожидания — спускать инвалидную коляску вместе с мальчиком со второго этажа гораздо удобнее. И самое важное, что для этого не требуются значительные физические усилия.

Хрупкая женщина была вынуждена на руках выносить 12-летнего сына и коляску на улицу
Хрупкая женщина была вынуждена на руках выносить 12-летнего сына и коляску на улицу
Благодаря вмешательству губернатора Текслера проблема семьи решена и мальчик может чаще гулять на улице
Благодаря вмешательству губернатора Текслера проблема семьи решена и мальчик может чаще гулять на улице

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Для сына участника специальной военной операции из Чебаркуля власти Челябинской области приобрели ступенькоход — мобильный гусеничный подъемник. 12-летний мальчик передвигается на инвалидной коляске и маме приходилось носить ребенка на руках со второго этажа на прогулку, сообщили в пресс-службе регионального министерства социальных отношений. «Семья мальчика проживает на втором этаже многоквартирного дома в Чебаркуле, чтобы мама могла вывозить ребенка с ограниченными возможностями на улицу, требуется специальное устройство — мобильный гусеничный подъемник. Средства на его приобретение выделены из бюджета по решению губернатора Челябинской области Алексея Текслера», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. У Мирона спинально-мышечная атрофия и он вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Добиться установки пандуса в подъезд семья не может много лет. «Мой папа — военнослужащий, участник СВО, он постоянно на работе, маме приходится в мои 12 лет выносить меня вместе с коляской на своих руках на улицу», — рассказал ребенок. Решение о покупке ступенькохода было принято совместно с мамой мальчика, рассказала министр социальных отношений региона Наталья Лугачева. Теперь родители могут вывозить ребенка на прогулку с помощью нового устройства. Мобильный подъемник оправдал все ожидания — спускать инвалидную коляску вместе с мальчиком со второго этажа гораздо удобнее. И самое важное, что для этого не требуются значительные физические усилия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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