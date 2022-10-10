Свердловчане не могут вернуть деньги за отмененный концерт

11 октября 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Девушка ждет возврата денег за билет уже месяц Фото: Дарья Попова © URA.RU Жители Екатеринбурга вновь столкнулись с проблемой возврата денег за билеты на концерт, на этот раз речь идет о несостоявшемся выступлении группы Anacondaz. В июле концерт музыкантов отменили по требованию МВД, хотя организаторы попытались спрятать выступление от силовиков. О проблеме возврата денег URA.RU рассказала одна из покупательниц, которая приобрела проходной билет на сайте Tele-club. «30 августа написала заявление на возврат денежных средств из-за отмены концерта Anacondaz. В этот же день пришло автоматическое ответное письмо, что „в связи с большими объемами поступающих писем ответ происходит с длительной задержкой“. Предложили дождаться письма с заявлением на возврат», — рассказала читательница. По словам девушки, спустя неделю, 8 сентября, пришло письмо, где было указано, что деньги вернут в течении 14 банковских дней. Однако ни в сентябре, ни в октябре деньги не пришли. URA.RU обратилось за комментарием в Tele-Club Group. На момент публикации ответ не поступало. Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области подготовило коллективный иск в суд от поклонников творчества Макса Барских. Украинский певец отменил свой апрельский концерт в Екатеринбурге и объявил, что вступил в ряды ВСУ. Однако позже организаторы перенесли шоу артиста на сентябрь 2022 года и отказались возвращать людям деньги. Также артист заявлял о запрете использовать свою музыку на территории РФ — сделал он это после того, как Россия начала спецоперации на Украине.

Жители Екатеринбурга вновь столкнулись с проблемой возврата денег за билеты на концерт, на этот раз речь идет о несостоявшемся выступлении группы Anacondaz. В июле концерт музыкантов отменили по требованию МВД, хотя организаторы попытались спрятать выступление от силовиков. О проблеме возврата денег URA.RU рассказала одна из покупательниц, которая приобрела проходной билет на сайте Tele-club. «30 августа написала заявление на возврат денежных средств из-за отмены концерта Anacondaz. В этот же день пришло автоматическое ответное письмо, что „в связи с большими объемами поступающих писем ответ происходит с длительной задержкой“. Предложили дождаться письма с заявлением на возврат», — рассказала читательница. По словам девушки, спустя неделю, 8 сентября, пришло письмо, где было указано, что деньги вернут в течении 14 банковских дней. Однако ни в сентябре, ни в октябре деньги не пришли. URA.RU обратилось за комментарием в Tele-Club Group. На момент публикации ответ не поступало. Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области подготовило коллективный иск в суд от поклонников творчества Макса Барских. Украинский певец отменил свой апрельский концерт в Екатеринбурге и объявил, что вступил в ряды ВСУ. Однако позже организаторы перенесли шоу артиста на сентябрь 2022 года и отказались возвращать людям деньги. Также артист заявлял о запрете использовать свою музыку на территории РФ — сделал он это после того, как Россия начала спецоперации на Украине.