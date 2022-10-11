У пермских фермеров есть несколько дней, чтобы получить деньги от властей

Пермские фермеры смогут вернуть часть средств, которые они потратили на выращивание хлеба в сентябре. Прием документов будет производиться до 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края.
«Стартовал прием документов на субсидирование части затрат на производство в сентябре хлеба и хлебобулочных изделий. Документы принимаются по 20 октября», — сообщили в пресс-службе министерства.
Документы от предприятий хлебопекарной промышленности ждут в ГКУ «Центр развития агробизнеса» по адресу ул. Ленина д. 22а. Нужное окно работает в будни с 9 до 18 часов (в пятницу — до 17 часов). Перерыв на обед — с 12:30 до 13:18.
Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае за полгода изъяли из продажи более 300 кг опасных кондитерских и хлебобулочных изделий. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, нормам не соответствовали 3% отобранных проб.
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