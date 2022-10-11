11 октября 2022

У пермских фермеров есть несколько дней, чтобы получить деньги от властей

Пермским фермерам предложили компенсацию затрат на выращивание хлеба
© Служба новостей «URA.RU»
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Покупатели в ТЦ. Курган, торговый центр, покупатели, хлеб, магазин, супермаркет, продукты питания
Документы от предприятий ждут по 20 октября Фото:

Пермские фермеры смогут вернуть часть средств, которые они потратили на выращивание хлеба в сентябре. Прием документов будет производиться до 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края.

«Стартовал прием документов на субсидирование части затрат на производство в сентябре хлеба и хлебобулочных изделий. Документы принимаются по 20 октября», — сообщили в пресс-службе министерства.

Документы от предприятий хлебопекарной промышленности ждут в ГКУ «Центр развития агробизнеса» по адресу ул. Ленина д. 22а. Нужное окно работает в будни с 9 до 18 часов (в пятницу — до 17 часов). Перерыв на обед — с 12:30 до 13:18.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае за полгода изъяли из продажи более 300 кг опасных кондитерских и хлебобулочных изделий. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, нормам не соответствовали 3% отобранных проб.

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Пермские фермеры смогут вернуть часть средств, которые они потратили на выращивание хлеба в сентябре. Прием документов будет производиться до 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края. «Стартовал прием документов на субсидирование части затрат на производство в сентябре хлеба и хлебобулочных изделий. Документы принимаются по 20 октября», — сообщили в пресс-службе министерства. Документы от предприятий хлебопекарной промышленности ждут в ГКУ «Центр развития агробизнеса» по адресу ул. Ленина д. 22а. Нужное окно работает в будни с 9 до 18 часов (в пятницу — до 17 часов). Перерыв на обед — с 12:30 до 13:18. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае за полгода изъяли из продажи более 300 кг опасных кондитерских и хлебобулочных изделий. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, нормам не соответствовали 3% отобранных проб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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