У пермских фермеров есть несколько дней, чтобы получить деньги от властей

Пермским фермерам предложили компенсацию затрат на выращивание хлеба

12 октября 2022 в 17:34 Размер текста - 17 +

Документы от предприятий ждут по 20 октября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пермские фермеры смогут вернуть часть средств, которые они потратили на выращивание хлеба в сентябре. Прием документов будет производиться до 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края. «Стартовал прием документов на субсидирование части затрат на производство в сентябре хлеба и хлебобулочных изделий. Документы принимаются по 20 октября», — сообщили в пресс-службе министерства. Документы от предприятий хлебопекарной промышленности ждут в ГКУ «Центр развития агробизнеса» по адресу ул. Ленина д. 22а. Нужное окно работает в будни с 9 до 18 часов (в пятницу — до 17 часов). Перерыв на обед — с 12:30 до 13:18. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае за полгода изъяли из продажи более 300 кг опасных кондитерских и хлебобулочных изделий. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, нормам не соответствовали 3% отобранных проб.

Пермские фермеры смогут вернуть часть средств, которые они потратили на выращивание хлеба в сентябре. Прием документов будет производиться до 20 октября. Об этом сообщили в пресс-службе министерства агропромышленного комплекса Пермского края. «Стартовал прием документов на субсидирование части затрат на производство в сентябре хлеба и хлебобулочных изделий. Документы принимаются по 20 октября», — сообщили в пресс-службе министерства. Документы от предприятий хлебопекарной промышленности ждут в ГКУ «Центр развития агробизнеса» по адресу ул. Ленина д. 22а. Нужное окно работает в будни с 9 до 18 часов (в пятницу — до 17 часов). Перерыв на обед — с 12:30 до 13:18. Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае за полгода изъяли из продажи более 300 кг опасных кондитерских и хлебобулочных изделий. Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, нормам не соответствовали 3% отобранных проб.