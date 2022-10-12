Пермяки раскупили все билеты на летние круизы

13 октября 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Турпоток на круизные направления из Перми вырос на 40% за год Фото: Сергей Русанов Гости и жители Перми за период летней навигации раскупили все билеты на речные круизы. Все направления пользовались большой популярностью, сообщается на сайте администрации Перми. «Летняя речная навигация завершилась в Перми 11 октября. По итогам этого года все круизные маршруты пользовались большой популярностью у пассажиров. Наблюдалась 100% загруженность по всем направлениям», — говорится на сайте. С прошлого года турпоток на круизные направления в Перми вырос на 40%. Всего за год туристическими услугами воспользовались 28 тысяч человек. Жители и гости региона отправлялись в плавание в Астрахань, Казань, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Карелию и другие направления. В 2023 году в круизный флот Перми поступит новый двухпалубный теплоход «Борис Полевой». Он будет ходить до Рязани, Уфы, Бирска, Мамадыша и Вятских полян. Также будут организованы рейсы выходного дня до Березников, Соликамска, Чайковского и Осы.

Гости и жители Перми за период летней навигации раскупили все билеты на речные круизы. Все направления пользовались большой популярностью, сообщается на сайте администрации Перми. «Летняя речная навигация завершилась в Перми 11 октября. По итогам этого года все круизные маршруты пользовались большой популярностью у пассажиров. Наблюдалась 100% загруженность по всем направлениям», — говорится на сайте. С прошлого года турпоток на круизные направления в Перми вырос на 40%. Всего за год туристическими услугами воспользовались 28 тысяч человек. Жители и гости региона отправлялись в плавание в Астрахань, Казань, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Карелию и другие направления. В 2023 году в круизный флот Перми поступит новый двухпалубный теплоход «Борис Полевой». Он будет ходить до Рязани, Уфы, Бирска, Мамадыша и Вятских полян. Также будут организованы рейсы выходного дня до Березников, Соликамска, Чайковского и Осы.