12 октября 2022

Пермяки раскупили все билеты на летние круизы

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, виды города пермь, теплоход александр фадеев
Турпоток на круизные направления из Перми вырос на 40% за год Фото:

Гости и жители Перми за период летней навигации раскупили все билеты на речные круизы. Все направления пользовались большой популярностью, сообщается на сайте администрации Перми.

«Летняя речная навигация завершилась в Перми 11 октября. По итогам этого года все круизные маршруты пользовались большой популярностью у пассажиров. Наблюдалась 100% загруженность по всем направлениям», — говорится на сайте.

С прошлого года турпоток на круизные направления в Перми вырос на 40%. Всего за год туристическими услугами воспользовались 28 тысяч человек. Жители и гости региона отправлялись в плавание в Астрахань, Казань, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Карелию и другие направления.

В 2023 году в круизный флот Перми поступит новый двухпалубный теплоход «Борис Полевой». Он будет ходить до Рязани, Уфы, Бирска, Мамадыша и Вятских полян. Также будут организованы рейсы выходного дня до Березников, Соликамска, Чайковского и Осы.

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Гости и жители Перми за период летней навигации раскупили все билеты на речные круизы. Все направления пользовались большой популярностью, сообщается на сайте администрации Перми. «Летняя речная навигация завершилась в Перми 11 октября. По итогам этого года все круизные маршруты пользовались большой популярностью у пассажиров. Наблюдалась 100% загруженность по всем направлениям», — говорится на сайте. С прошлого года турпоток на круизные направления в Перми вырос на 40%. Всего за год туристическими услугами воспользовались 28 тысяч человек. Жители и гости региона отправлялись в плавание в Астрахань, Казань, Ростов-на-Дону, Москву, Санкт-Петербург, Тверь, Карелию и другие направления. В 2023 году в круизный флот Перми поступит новый двухпалубный теплоход «Борис Полевой». Он будет ходить до Рязани, Уфы, Бирска, Мамадыша и Вятских полян. Также будут организованы рейсы выходного дня до Березников, Соликамска, Чайковского и Осы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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