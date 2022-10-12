12 октября 2022

Песков не знает, докладывали ли Путину о гибели мобилизованных челябинцев

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков прокомментировал информацию о пяти погибших в СВО челябинцах Фото:
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Мобилизация в России

На данный момент неизвестно, получал ли президент России Владимир Путин информацию о гибели в зоне СВО сразу пятерых мобилизованных из одного района в Челябинской области. Об этом заявил 13 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели пяти мобилизованных. Если и докладывали, то по линии Минобороны», — сообщает РИА «Новости» по итогам брифинга в Астане.

О гибели пяти мобилизованных, призванных военкоматом Коркинского муниципального района, власти Челябинской области сообщили 13 октября. Помимо всех положенных выплат по линии Минобороны, психологической поддержки и другой помощи, правительство региона выплатит семьям погибших по 1 млн рублей.

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На данный момент неизвестно, получал ли президент России Владимир Путин информацию о гибели в зоне СВО сразу пятерых мобилизованных из одного района в Челябинской области. Об этом заявил 13 октября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Песков заявил, что не знает, докладывали ли Путину о гибели пяти мобилизованных. Если и докладывали, то по линии Минобороны», — сообщает РИА «Новости» по итогам брифинга в Астане. О гибели пяти мобилизованных, призванных военкоматом Коркинского муниципального района, власти Челябинской области сообщили 13 октября. Помимо всех положенных выплат по линии Минобороны, психологической поддержки и другой помощи, правительство региона выплатит семьям погибших по 1 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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