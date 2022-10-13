Белый дом объяснил двуличие Байдена по переговорам с Путиным

Белый дом: рассуждения Байдена о переговорах с Путиным носили гипотетический характер
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По словам Джона Кирби, Джо Байден не хочет встречаться с Владимиром Путиным Фото:
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Президент США Джо Байден рассуждал о переговорах с главой РФ Владимиром Путиным по поводу обмена заключенных лишь гипотетически, поэтому затем отказался. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

«Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20. Он упомянул возможность обсуждения заключенных в гипотетическом плане», — пояснил Кирби в ходе онлайн-брифинга.

Ранее Байден захотел встретиться с Путиным, чтобы обсудить экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, которую приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу за контрабанду наркотиков в РФ. Затем президент США заявил, что не желает встречаться с президентом России.

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Президент США Джо Байден рассуждал о переговорах с главой РФ Владимиром Путиным по поводу обмена заключенных лишь гипотетически, поэтому затем отказался. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби. «Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20. Он упомянул возможность обсуждения заключенных в гипотетическом плане», — пояснил Кирби в ходе онлайн-брифинга. Ранее Байден захотел встретиться с Путиным, чтобы обсудить экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, которую приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу за контрабанду наркотиков в РФ. Затем президент США заявил, что не желает встречаться с президентом России.
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