Белый дом объяснил двуличие Байдена по переговорам с Путиным

По словам Джона Кирби, Джо Байден не хочет встречаться с Владимиром Путиным
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Президент США Джо Байден рассуждал о переговорах с главой РФ Владимиром Путиным по поводу обмена заключенных лишь гипотетически, поэтому затем отказался. Об этом рассказал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.
«Байден не планирует встречаться с Путиным на саммите G20. Он упомянул возможность обсуждения заключенных в гипотетическом плане», — пояснил Кирби в ходе онлайн-брифинга.
Ранее Байден захотел встретиться с Путиным, чтобы обсудить экс-баскетболистку УГМК Бриттни Грайнер, которую приговорили к девяти годам колонии общего режима и штрафу за контрабанду наркотиков в РФ. Затем президент США заявил, что не желает встречаться с президентом России.
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