17 октября 2022

Ночью в Перми на парковке взорвались от пожара несколько машин. Видео

На пермской стоянке друг за другом сгорело четыре автомобиля
© Служба новостей «URA.RU»
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Машина сгорела. Пожар. Екатеринбург., машина, пожар, авто
Пожар на стоянке произошел около 4 часов утра (архивное фото) Фото:

В Перми на автостоянке рядом с домом по адресу Красновишерская, 35 друг за другом взорвалось от огня несколько припаркованных машин. Пожар произошел около 4:00. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который заметил пламя из окон квартиры и вызвал пожарных.

«Пожарная машина приехала примерно через 10-15 минут после звонка. Сказали, что были проблемы с проездом на территорию из-за плотно припаркованных машин. Полностью сгорело два автомобиля, в том числе дорогостоящий Lexus, еще две машины сгорели частично. Дома расположены у реки и на стоянке был довольно сильный ветер, поэтому пламя быстро охватывало рядом припаркованные авто», — рассказал корреспондент URA.RU.

Причины возгорания пока официально не озвучены. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. Как только информация от ведомства будет получена, URA.RU обновит публикацию.

Оперативно подъехать к месту возгорания пожарным помешали плотно припаркованные автомобили

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В Перми на автостоянке рядом с домом по адресу Красновишерская, 35 друг за другом взорвалось от огня несколько припаркованных машин. Пожар произошел около 4:00. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который заметил пламя из окон квартиры и вызвал пожарных. «Пожарная машина приехала примерно через 10-15 минут после звонка. Сказали, что были проблемы с проездом на территорию из-за плотно припаркованных машин. Полностью сгорело два автомобиля, в том числе дорогостоящий Lexus, еще две машины сгорели частично. Дома расположены у реки и на стоянке был довольно сильный ветер, поэтому пламя быстро охватывало рядом припаркованные авто», — рассказал корреспондент URA.RU. Причины возгорания пока официально не озвучены. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. Как только информация от ведомства будет получена, URA.RU обновит публикацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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