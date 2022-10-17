На пермской стоянке друг за другом сгорело четыре автомобиля

Пожар на стоянке произошел около 4 часов утра (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Перми на автостоянке рядом с домом по адресу Красновишерская, 35 друг за другом взорвалось от огня несколько припаркованных машин. Пожар произошел около 4:00. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который заметил пламя из окон квартиры и вызвал пожарных.

«Пожарная машина приехала примерно через 10-15 минут после звонка. Сказали, что были проблемы с проездом на территорию из-за плотно припаркованных машин. Полностью сгорело два автомобиля, в том числе дорогостоящий Lexus, еще две машины сгорели частично. Дома расположены у реки и на стоянке был довольно сильный ветер, поэтому пламя быстро охватывало рядом припаркованные авто», — рассказал корреспондент URA.RU.

Причины возгорания пока официально не озвучены. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. Как только информация от ведомства будет получена, URA.RU обновит публикацию.