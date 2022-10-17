В Перми на автостоянке рядом с домом по адресу Красновишерская, 35 друг за другом взорвалось от огня несколько припаркованных машин. Пожар произошел около 4:00. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который заметил пламя из окон квартиры и вызвал пожарных.
«Пожарная машина приехала примерно через 10-15 минут после звонка. Сказали, что были проблемы с проездом на территорию из-за плотно припаркованных машин. Полностью сгорело два автомобиля, в том числе дорогостоящий Lexus, еще две машины сгорели частично. Дома расположены у реки и на стоянке был довольно сильный ветер, поэтому пламя быстро охватывало рядом припаркованные авто», — рассказал корреспондент URA.RU.
Причины возгорания пока официально не озвучены. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. Как только информация от ведомства будет получена, URA.RU обновит публикацию.
Оперативно подъехать к месту возгорания пожарным помешали плотно припаркованные автомобили
В Перми на автостоянке рядом с домом по адресу Красновишерская, 35 друг за другом взорвалось от огня несколько припаркованных машин. Пожар произошел около 4:00. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, который заметил пламя из окон квартиры и вызвал пожарных. «Пожарная машина приехала примерно через 10-15 минут после звонка. Сказали, что были проблемы с проездом на территорию из-за плотно припаркованных машин. Полностью сгорело два автомобиля, в том числе дорогостоящий Lexus, еще две машины сгорели частично. Дома расположены у реки и на стоянке был довольно сильный ветер, поэтому пламя быстро охватывало рядом припаркованные авто», — рассказал корреспондент URA.RU. Причины возгорания пока официально не озвучены. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС России по Пермскому краю. Как только информация от ведомства будет получена, URA.RU обновит публикацию.