Челябинский депутат Госдумы создал интернет-приемную для жителей Запорожья

Станислав Наумов сообщил, что в скором времени лично посетит Запорожскую область Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Депутат Госдумы РФ из Челябинской области Станислав Наумов создал интернет-приемную для жителей Запорожья, чью область он курирует от ЛДПР. Жители могут обратиться к депутату по любым волнующим вопросам.

«Пока мы выстраиваем контакт [с жителями] в режиме онлайн. В скором времени обязательно побываем в Запорожье. А уже в ноябре ждем у себя представителей области», — рассказал URA.RU Наумов.

В разговоре с URA.RU Наумов пояснил, что он продолжает также отвечать за Челябинскую область. Запорожье идет допнагрузкой для депутата. Однако, он уверен, что они с коллегами справятся.

Ранее в ЛДПР заявили, что за каждой присоединенной областью закрепят депутат-куратора. Так Наумов будет отвечать за Запорожскую область, ДНР будет курировать Владимир Кошелев, ЛНР — ее уроженец Аркадий Свистунов, за Херсонскую область будет ответственным Андрей Луговой.

Референдумы о вхождении четырех освобожденных областей в состав России на правах субъекта федерации проходили с 23 по 27 сентября. Все они были признаны состоявшимися. Почти все население новых территорий проголосовало за присоединение к РФ.