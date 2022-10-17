17 октября 2022

Челябинский депутат Госдумы создал интернет-приемную для жителей Запорожья

© Служба новостей «URA.RU»
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Станислав Наумов во время интервью. Москва, портрет, наумов станислав
Станислав Наумов сообщил, что в скором времени лично посетит Запорожскую область Фото:
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Депутат Госдумы РФ из Челябинской области Станислав Наумов создал интернет-приемную для жителей Запорожья, чью область он курирует от ЛДПР. Жители могут обратиться к депутату по любым волнующим вопросам.

«Пока мы выстраиваем контакт [с жителями] в режиме онлайн. В скором времени обязательно побываем в Запорожье. А уже в ноябре ждем у себя представителей области», — рассказал URA.RU Наумов.

В разговоре с URA.RU Наумов пояснил, что он продолжает также отвечать за Челябинскую область. Запорожье идет допнагрузкой для депутата. Однако, он уверен, что они с коллегами справятся.

Ранее в ЛДПР заявили, что за каждой присоединенной областью закрепят депутат-куратора. Так Наумов будет отвечать за Запорожскую область, ДНР будет курировать Владимир Кошелев, ЛНР — ее уроженец Аркадий Свистунов, за Херсонскую область будет ответственным Андрей Луговой.

Референдумы о вхождении четырех освобожденных областей в состав России на правах субъекта федерации проходили с 23 по 27 сентября. Все они были признаны состоявшимися. Почти все население новых территорий проголосовало за присоединение к РФ.

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Депутат Госдумы РФ из Челябинской области Станислав Наумов создал интернет-приемную для жителей Запорожья, чью область он курирует от ЛДПР. Жители могут обратиться к депутату по любым волнующим вопросам. «Пока мы выстраиваем контакт [с жителями] в режиме онлайн. В скором времени обязательно побываем в Запорожье. А уже в ноябре ждем у себя представителей области», — рассказал URA.RU Наумов. В разговоре с URA.RU Наумов пояснил, что он продолжает также отвечать за Челябинскую область. Запорожье идет допнагрузкой для депутата. Однако, он уверен, что они с коллегами справятся. Ранее в ЛДПР заявили, что за каждой присоединенной областью закрепят депутат-куратора. Так Наумов будет отвечать за Запорожскую область, ДНР будет курировать Владимир Кошелев, ЛНР — ее уроженец Аркадий Свистунов, за Херсонскую область будет ответственным Андрей Луговой. Референдумы о вхождении четырех освобожденных областей в состав России на правах субъекта федерации проходили с 23 по 27 сентября. Все они были признаны состоявшимися. Почти все население новых территорий проголосовало за присоединение к РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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