Мэрия отказалась от новой трамвайной ветки в центре Екатеринбурга

Власти Екатеринбурга не будут прокладывать трамвайную линию в самом центре города, на улице Бориса Ельцина. Об этом URA.RU заявил вице-мэр по строительству Рустам Галямов.
Ранее администрация вынесла на общественные обсуждения проект планировки и межевания территории в границах улиц Челюскинцев-Бориса Ельцина-Боевых дружин-Октябрьской революции. Там УГМК возводит элитный квартал «Екатеринбург-Сити».
Из опубликованной документации следует, что трамвайная ветка будет начинаться от поворота с ул. Челюскинцев на улицу Бориса Ельцина и пересечет проспект Ленина с продолжением по ул. 8 Марта.
«Тут все просто. Трамвайная линия заложена в старом генплане (утвержденном в начале 2000-х — прим. URA.RU). И потому ее указали в проекте. Не могли не указать. Строить линию пока никто не будет», — объяснил Галямов.
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