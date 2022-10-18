Мэрия отказалась от новой трамвайной ветки в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Улица Бориса Ельцина. Екатеринбург , башня исеть, улица бориса ельцина, деловой дом демидов
Трамвай мог пройти под окнами свердловского правительства и заксо (архивное фото) Фото:

Власти Екатеринбурга не будут прокладывать трамвайную линию в самом центре города, на улице Бориса Ельцина. Об этом URA.RU заявил вице-мэр по строительству Рустам Галямов.

Ранее администрация вынесла на общественные обсуждения проект планировки и межевания территории в границах улиц Челюскинцев-Бориса Ельцина-Боевых дружин-Октябрьской революции. Там УГМК возводит элитный квартал «Екатеринбург-Сити».

Из опубликованной документации следует, что трамвайная ветка будет начинаться от поворота с ул. Челюскинцев на улицу Бориса Ельцина и пересечет проспект Ленина с продолжением по ул. 8 Марта.

«Тут все просто. Трамвайная линия заложена в старом генплане (утвержденном в начале 2000-х — прим. URA.RU). И потому ее указали в проекте. Не могли не указать. Строить линию пока никто не будет», — объяснил Галямов.

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

Власти Екатеринбурга не будут прокладывать трамвайную линию в самом центре города, на улице Бориса Ельцина. Об этом URA.RU заявил вице-мэр по строительству Рустам Галямов. Ранее администрация вынесла на общественные обсуждения проект планировки и межевания территории в границах улиц Челюскинцев-Бориса Ельцина-Боевых дружин-Октябрьской революции. Там УГМК возводит элитный квартал «Екатеринбург-Сити». Из опубликованной документации следует, что трамвайная ветка будет начинаться от поворота с ул. Челюскинцев на улицу Бориса Ельцина и пересечет проспект Ленина с продолжением по ул. 8 Марта. «Тут все просто. Трамвайная линия заложена в старом генплане (утвержденном в начале 2000-х — прим. URA.RU). И потому ее указали в проекте. Не могли не указать. Строить линию пока никто не будет», — объяснил Галямов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...