Бизнес-леди из Сатки купила в Челябинске два недостроя

Недострои были проданы с торгов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэрия Челябинска продала предпринимателю из Сатки Марии Тиуновой два недостроя под автокомплекс в Курчатовском районе. Объекты были изъяты по решению суда у компании ООО «Рент Актив», сообщается на сайте администрации города.

«Изъять у ООО „Рент Актив“ объект площадью 18 квадратных метров, со степенью готовности 20% и объект площадью 574 квадратных метра, со степенью готовности 20. Объекты должны быть выставлены на торги», — указано в протоколе.

На аукционы заявились два предпринимателя, Станислав Баймаков и Мария Тиунова. Торги выиграла Тиунова, заплатив за недострои 3 млн 200 тысяч рублей. Вид разрешенного использования участка — размещение автокомплекса с автомойкой. Объекты находятся на улице Автодорожной. Тиуновой принадлежит ряд фирм, в том числе в Челябинске, Уфе и Екатеринбурге.

Ранее Тиунова выкупила у мэрии Челябинска земельный участок с недостроенным автокомплексом в центре города, на пересечении улиц Труда и Энгельса. Земля была по суду изъята у ООО «Бриз».