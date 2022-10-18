18 октября 2022

Бизнес-леди из Сатки купила в Челябинске два недостроя

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Лошкин Алексей. Интервью. Челябинск. , молоток, суд
Недострои были проданы с торгов Фото:

Мэрия Челябинска продала предпринимателю из Сатки Марии Тиуновой два недостроя под автокомплекс в Курчатовском районе. Объекты были изъяты по решению суда у компании ООО «Рент Актив», сообщается на сайте администрации города.

«Изъять у ООО „Рент Актив“ объект площадью 18 квадратных метров, со степенью готовности 20% и объект площадью 574 квадратных метра, со степенью готовности 20. Объекты должны быть выставлены на торги», — указано в протоколе.

На аукционы заявились два предпринимателя, Станислав Баймаков и Мария Тиунова. Торги выиграла Тиунова, заплатив за недострои 3 млн 200 тысяч рублей. Вид разрешенного использования участка — размещение автокомплекса с автомойкой. Объекты находятся на улице Автодорожной. Тиуновой принадлежит ряд фирм, в том числе в Челябинске, Уфе и Екатеринбурге.

Ранее Тиунова выкупила у мэрии Челябинска земельный участок с недостроенным автокомплексом в центре города, на пересечении улиц Труда и Энгельса. Земля была по суду изъята у ООО «Бриз».

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Мэрия Челябинска продала предпринимателю из Сатки Марии Тиуновой два недостроя под автокомплекс в Курчатовском районе. Объекты были изъяты по решению суда у компании ООО «Рент Актив», сообщается на сайте администрации города. «Изъять у ООО „Рент Актив“ объект площадью 18 квадратных метров, со степенью готовности 20% и объект площадью 574 квадратных метра, со степенью готовности 20. Объекты должны быть выставлены на торги», — указано в протоколе. На аукционы заявились два предпринимателя, Станислав Баймаков и Мария Тиунова. Торги выиграла Тиунова, заплатив за недострои 3 млн 200 тысяч рублей. Вид разрешенного использования участка — размещение автокомплекса с автомойкой. Объекты находятся на улице Автодорожной. Тиуновой принадлежит ряд фирм, в том числе в Челябинске, Уфе и Екатеринбурге. Ранее Тиунова выкупила у мэрии Челябинска земельный участок с недостроенным автокомплексом в центре города, на пересечении улиц Труда и Энгельса. Земля была по суду изъята у ООО «Бриз».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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