Куйвашев назвал депутатам фамилии двух ключевых министров

Свердловский губернатор определился с главами минфина и МУГИСО

В окружении Евгения Куйвашева пока без отставок Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Глава свердловского минфина Александр Старков с большой долей вероятности сохранит должность, а министр природных ресурсов Алексей Кузнецов, как и анонсировало URA.RU, станет замгубернатора-главой мингосимущества (МУГИСО). Эти две фамилии на рассмотрение в заксобрание внес губернатор Евгений Куйвашев, сообщил источник URA.RU в парламенте.

«Кандидатуры утвердят на заседании 25 октября», — поделился собеседник агентства. Дозвониться до спикера заксо Людмилы Бабушкиной к моменту публикации не удалось.

11 сентября Куйвашев одержал победу на губернаторских выборах, а 19 сентября областное правительство в полном составе ушло в отставку. Это обязательная процедура после избрания главы региона: согласно закону, избранный глава региона должен сформировать новый кабмин.

Накануне стало известно о назначении семи министров — ЖКХ (Николай Смирнов), транспорта (Василий Старков) культуры (Светлана Учайкина), общественной безопасности (Александр Кудрявцев), цифрового развития (Михаил Пономарьков), международных связей (Вячеслав Ярин) и соцполитики (Андрей Злоказов). Все они работали в кабмине и до этого. Судьба руководителей остальных восьми министерств, таким образом, остается под вопросом.

В то время как определенность с заместителями губернатора наступила. Все восемь чиновников, занимавшие эти позиции прежде, остались.