19 октября 2022

Волонтеры ищут двух пропавших в Екатеринбурге пенсионеров, ушедших в неизвестном направлении. Фото

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Полевые учения представителей добровольческих поисково-спасательных отрядов. Сургут, лес, ориентирование, поиск пропавших
Волонтеры поискового отряда приступили к поискам пропавших пенсионеров (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге пропали 80-летний Геннадий Чиянов и 84-летняя Эмма Будник. Родственникам неизвестно куда могли уйти пенсионеры. Об этом пишет поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти пропавших Геннадия Чиянова и Эмму Будник. 19 октября они ушли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

По данным волонтеров, рост Геннадия — 173 сантиметра, у него карие глаза и седые волосы. Он был одет в темно-зеленую куртку, серые брюки, черные полуботинки и кепку. С собой у мужчины была коричневая трость. Рост Будник — 155 сантиметров, у нее седые волосы и голубые глаза. Женщина была одета в бордовую куртку, синюю шапку, черные туфли и штаны.

Пенсионеры нуждаются в медицинской помощи. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пожилых людей, просят позвонить по номеру +7 (932) 117-67-58 или +7 (953) 053-04-83.

Ранее агентство писало про загадочно пропавшего после аварии под Первоуральском екатеринбуржца. Полицейские спустя два дня нашли мужчину мертвым в лесу. Что произошло с мужчиной — до сих пор неизвестно.

С собой у мужчины была коричневая трость
Фото:
Пенсионерка была одета в бордовую куртку
Фото:

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В Екатеринбурге пропали 80-летний Геннадий Чиянов и 84-летняя Эмма Будник. Родственникам неизвестно куда могли уйти пенсионеры. Об этом пишет поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти пропавших Геннадия Чиянова и Эмму Будник. 19 октября они ушли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении. По данным волонтеров, рост Геннадия — 173 сантиметра, у него карие глаза и седые волосы. Он был одет в темно-зеленую куртку, серые брюки, черные полуботинки и кепку. С собой у мужчины была коричневая трость. Рост Будник — 155 сантиметров, у нее седые волосы и голубые глаза. Женщина была одета в бордовую куртку, синюю шапку, черные туфли и штаны. Пенсионеры нуждаются в медицинской помощи. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пожилых людей, просят позвонить по номеру +7 (932) 117-67-58 или +7 (953) 053-04-83. Ранее агентство писало про загадочно пропавшего после аварии под Первоуральском екатеринбуржца. Полицейские спустя два дня нашли мужчину мертвым в лесу. Что произошло с мужчиной — до сих пор неизвестно.
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