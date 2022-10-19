Волонтеры поискового отряда приступили к поискам пропавших пенсионеров (фото из архива) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Екатеринбурге пропали 80-летний Геннадий Чиянов и 84-летняя Эмма Будник. Родственникам неизвестно куда могли уйти пенсионеры. Об этом пишет поисковый отряд «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Помогите найти пропавших Геннадия Чиянова и Эмму Будник. 19 октября они ушли в неизвестном направлении», — говорится в сообщении.

По данным волонтеров, рост Геннадия — 173 сантиметра, у него карие глаза и седые волосы. Он был одет в темно-зеленую куртку, серые брюки, черные полуботинки и кепку. С собой у мужчины была коричневая трость. Рост Будник — 155 сантиметров, у нее седые волосы и голубые глаза. Женщина была одета в бордовую куртку, синюю шапку, черные туфли и штаны.

Пенсионеры нуждаются в медицинской помощи. Всех, кто обладает информацией о местонахождении пожилых людей, просят позвонить по номеру +7 (932) 117-67-58 или +7 (953) 053-04-83.

Ранее агентство писало про загадочно пропавшего после аварии под Первоуральском екатеринбуржца. Полицейские спустя два дня нашли мужчину мертвым в лесу. Что произошло с мужчиной — до сих пор неизвестно.

С собой у мужчины была коричневая трость Фото: сообщество «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте»