Махонин одобрил меры пермских заводов по обучению новой специальности

Махонин отметил, что обучение сотрудников укрепит экономическое состояние предприятий Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин одобрил инициативу местных предприятий по обучению сотрудников специальности инструктора по бережливому производству. Обучение будет проходить только на заводах-участниках нацпроекта «Производительность труда», сообщает сайт правительства региона.

«Все мероприятия нацпроекта направлены на укрепление экономического состояния предприятий. Кроме того, важную роль играет повышение профессионализма работников. Внедрение компаниями новых подходов в рационализации производственных процессов напрямую связано с себестоимостью продукции, повышением ее качества и конкурентоспособностью на рынке», — передает сайт слова губернатора.

Сейчас на предприятиях проходят обучение 10 будущих специалистов. После завершения образовательной программы инструктора сами будут обучать сотрудников заводов инструментам максимально эффективного производства без потерь. За два года в крае обучено уже 29 специалистов. Отмечается, что бережное производство применимо как к офисным сотрудникам, так и к рабочим у станка.