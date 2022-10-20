Контр-адмирал Кириллов раскрыл, к чему приведут мины, которые Киев пустит по Днепру

Контр-адмирал Кириллов: морские мины не помогут Киеву подорвать Каховскую ГЭС

20 октября 2022 в 15:57 Размер текста - 17 +

Украина ставит под угрозу суда, которые находятся на Днепре, сказал Юрий Кириллов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Морские мины, которые Украины планирует пустить по Днепру, чтобы подорвать плотину Каховской гидроэлектростанции, доставят много трудностей при разминировании, но не смогут устроить подтопление. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил контр-адмирал в отставке, военный историк Юрий Кириллов. «Как правило, плавающие мины где-то оседают. Это чисто диверсионная акция. Это крайне неудобная вещь. В реке по течению их искать и ликвидировать гораздо сложнее, чем в море. Это тяжелее, чем мины стоящие на якоре. При этом какого-либо успеха ожидать для них не приходится. Но беспокойство и нервотрепку они усилят. Могут подорваться суда, гидротехнические сооружения. Я не знаю, какими минами они пользуются. Скорее всего это самые примитивные, которые взрываются от удара, с рожками. Коснутся чего-либо, а там взрыватель. Морские мины особо мощные, там много взрывчатки. Тут нужно уже моряков привлекать», — сказал Юрий Кириллов. Контр-адмирал отметил, что Россия уже сталкивалась с минированием рек во время Великой Отечественной войны, но устранить проблему было проще. «Это акция отчаяния или беспредела. Мне это напоминает деятельность немецкой авиации в 1943 году. После поражения под Сталинградом немцы активно минировали Волгу. Это вызвало довольно большие затруднения. Но они сбрасывали не плавающие мины, а те, которые устанавливались на якорь. Там потребовалось очень энергичные и неординарные усилия. Возглавлял эту операцию контр-адмирал Пантелеев. В основе действий лежало наблюдение. Всех комсомольцев, всю молодежь мобилизовали, чтобы они по ночам не спали, а наблюдали куда падает мина. Если ее засекли, то три четверти дела было уже сделано», — объяснил военный. Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. По его словам, Киев намерен запустить их по течению Днепра в направлении гидроэлектростанции для подрыва плотины.

Морские мины, которые Украины планирует пустить по Днепру, чтобы подорвать плотину Каховской гидроэлектростанции, доставят много трудностей при разминировании, но не смогут устроить подтопление. Такое мнение в разговоре с URA.RU выразил контр-адмирал в отставке, военный историк Юрий Кириллов. «Как правило, плавающие мины где-то оседают. Это чисто диверсионная акция. Это крайне неудобная вещь. В реке по течению их искать и ликвидировать гораздо сложнее, чем в море. Это тяжелее, чем мины стоящие на якоре. При этом какого-либо успеха ожидать для них не приходится. Но беспокойство и нервотрепку они усилят. Могут подорваться суда, гидротехнические сооружения. Я не знаю, какими минами они пользуются. Скорее всего это самые примитивные, которые взрываются от удара, с рожками. Коснутся чего-либо, а там взрыватель. Морские мины особо мощные, там много взрывчатки. Тут нужно уже моряков привлекать», — сказал Юрий Кириллов. Контр-адмирал отметил, что Россия уже сталкивалась с минированием рек во время Великой Отечественной войны, но устранить проблему было проще. «Это акция отчаяния или беспредела. Мне это напоминает деятельность немецкой авиации в 1943 году. После поражения под Сталинградом немцы активно минировали Волгу. Это вызвало довольно большие затруднения. Но они сбрасывали не плавающие мины, а те, которые устанавливались на якорь. Там потребовалось очень энергичные и неординарные усилия. Возглавлял эту операцию контр-адмирал Пантелеев. В основе действий лежало наблюдение. Всех комсомольцев, всю молодежь мобилизовали, чтобы они по ночам не спали, а наблюдали куда падает мина. Если ее засекли, то три четверти дела было уже сделано», — объяснил военный. Ранее глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев заявил, что украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами. По его словам, Киев намерен запустить их по течению Днепра в направлении гидроэлектростанции для подрыва плотины.