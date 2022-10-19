Глава Новой Каховки сообщил о планах ВСУ атаковать ГЭС морскими минами

Украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, на этот счет есть достоверная информация. Об этом заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
«Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин — прим. URA.RU) существует», — рассказал Леонтьев в беседе с РИА Новости.
По его словам, Киев намерен запустить мины по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины. Однако, как заверил глава района, в городе и окрестностях «охрана и оборона стратегических объектов усилена».
О подготовке Киевом ракетного удара по плотине Каховской ГЭС ранее сообщал командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерал Сергей Суровикин. По его словам, украинское командование использует запрещенные методы войны в районе Херсона. В связи с этим власти региона приняли решение организовать перемещение жителей из города в другие субъекты РФ на время работы военных. Врио главы области Владимир Сальдо заверял, что Вооруженные силы РФ в Херсоне готовы отразить удары украинской армии и перейти в наступление.
Подпишитесь на эксклюзивную рассылку с главными новостями о мобилизации и СВО! Все, что нужно знать, — в одном письме каждый вечер
Украинские войска могут атаковать Каховскую ГЭС морскими минами, на этот счет есть достоверная информация. Об этом заявил глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев. «Это не преувеличение, а достоверная информация. Эта информация была и раньше, а сейчас это вполне вероятно, особенно с учетом того, что течение усилилось из-за увеличения потока воды, сброс воды осуществляется, поэтому, конечно, риск (использования морских мин — прим. URA.RU) существует», — рассказал Леонтьев в беседе с РИА Новости. По его словам, Киев намерен запустить мины по течению Днепра в направлении Каховской ГЭС для подрыва плотины. Однако, как заверил глава района, в городе и окрестностях «охрана и оборона стратегических объектов усилена». О подготовке Киевом ракетного удара по плотине Каховской ГЭС ранее сообщал командующий Объединенной группировкой войск РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине генерал Сергей Суровикин. По его словам, украинское командование использует запрещенные методы войны в районе Херсона. В связи с этим власти региона приняли решение организовать перемещение жителей из города в другие субъекты РФ на время работы военных. Врио главы области Владимир Сальдо заверял, что Вооруженные силы РФ в Херсоне готовы отразить удары украинской армии и перейти в наступление.