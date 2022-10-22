Олаф Шольц оценил шансы мировой войны из-за Украины

Welt am Sonntag: Шольц не верит в начало мировой войны из-за украинского конфликта

22 октября 2022 в 19:58 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц оценил вероятность того, что конфликт на Украине может перерасти в мировую войну Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер ФРГ Олаф Шольц не верит, что конфликт на Украине может перерасти в мировую войну. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag. «Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность», — пояснил он. В то же время Шольц подчеркнул, что нельзя допустить прямого конфликта между Россией и НАТО. Также он пояснил, что санкции в отношении РФ буду продолжаться, пока идет спецоперация. Ранее канцлер Германии отказался поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2, пишет интернет-газета «Взгляд». Кроме того, он признал недовольство немцев антироссийской политикой. Олаф Шольц также говорил о том, что Россия никогда не угрожала эскалацией украинского кризиса, сообщает «Национальная служба новостей». США и страны Запада продолжают оказывать помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Тем не менее, многие страны начали высказывать мысли об ограничении помощи.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не верит, что конфликт на Украине может перерасти в мировую войну. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag. «Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность», — пояснил он. В то же время Шольц подчеркнул, что нельзя допустить прямого конфликта между Россией и НАТО. Также он пояснил, что санкции в отношении РФ буду продолжаться, пока идет спецоперация. Ранее канцлер Германии отказался поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2, пишет интернет-газета «Взгляд». Кроме того, он признал недовольство немцев антироссийской политикой. Олаф Шольц также говорил о том, что Россия никогда не угрожала эскалацией украинского кризиса, сообщает «Национальная служба новостей». США и страны Запада продолжают оказывать помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Тем не менее, многие страны начали высказывать мысли об ограничении помощи.