Олаф Шольц оценил шансы мировой войны из-за Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц не верит, что конфликт на Украине может перерасти в мировую войну. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag.
«Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность», — пояснил он. В то же время Шольц подчеркнул, что нельзя допустить прямого конфликта между Россией и НАТО. Также он пояснил, что санкции в отношении РФ буду продолжаться, пока идет спецоперация.
США и страны Запада продолжают оказывать помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Тем не менее, многие страны начали высказывать мысли об ограничении помощи.
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Канцлер ФРГ Олаф Шольц не верит, что конфликт на Украине может перерасти в мировую войну. Об этом сообщает немецкая газета Welt am Sonntag. «Я не думаю, что это произойдет, но, по крайней мере, мы не должны терять из виду опасность», — пояснил он. В то же время Шольц подчеркнул, что нельзя допустить прямого конфликта между Россией и НАТО. Также он пояснил, что санкции в отношении РФ буду продолжаться, пока идет спецоперация. Ранее канцлер Германии отказался поставлять Украине вооружение западного производства, в том числе немецкие танки Leopard 2, пишет интернет-газета «Взгляд». Кроме того, он признал недовольство немцев антироссийской политикой. Олаф Шольц также говорил о том, что Россия никогда не угрожала эскалацией украинского кризиса, сообщает «Национальная служба новостей». США и страны Запада продолжают оказывать помощь Киеву после начала спецоперации на Украине. Тем не менее, многие страны начали высказывать мысли об ограничении помощи.